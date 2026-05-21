पाकुड़ में शराबी पति बना हैवान, पत्नी और बेटी की बेरहमी से की हत्या, शव दफनाकर सो गया

झारखंड के पाकुड़ जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी. यह घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के गाड़ामारा गांव की है. इस दोहरे हत्याकांड के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग डर और हैरानी में हैं.

जब पुलिस को घटना की सूचना मिली, तो अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. जांच के दौरान घर के आंगन में 12 साल की नेहा टुडू का शव मिला. लेकिन उसकी मां, 42 वर्षीय सूरुज किस्कु, घर में नहीं मिलीं. इससे मामला और गंभीर हो गया और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की.

काफी खोजबीन के बाद पुलिस को गांव के ही एक निर्माणाधीन घर में गड्ढे के अंदर महिला का शव मिला. आरोपी ने अपनी पत्नी के शव को छिपाने के लिए उसे वहां दफना दिया था. इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत भी जुटाए, जिसमें फावड़ा और पत्थर शामिल हैं.

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ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, आरोपी नरेश टुडू अक्सर शराब के नशे में रहता था और पहले भी पत्नी के साथ मारपीट करता था. कुछ दिन पहले वह काम के लिए बंगाल गया था और दो दिन पहले ही घर लौटा था. घर आने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. इसी दौरान गुस्से और नशे में उसने पत्थर से पत्नी की हत्या कर दी.

जब बेटी नेहा अपनी मां को बचाने आई, तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई. इस तरह एक ही घर में दो लोगों की जान चली गई. इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

हत्या करने के बाद आरोपी ने पत्नी के शव को छिपाया और फिर अपने घर आकर सो गया. अगली सुबह जब गांव के लोगों को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे और कोई कारण तो नहीं था. इस घटना के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है.