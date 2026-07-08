/पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में विवाहिता मारुति मरांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के डूमरचीर जेटकाटोला में 21 वर्षीय विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान मारुति मरांडी के रूप में हुई है. उसका शव घर के अंदर खून से लथपथ अवस्था में मिला, जबकि सिर से लगातार खून बह रहा था. घटना क सूचना मिलते ही आमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच के अधार पर पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.