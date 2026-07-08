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पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में विवाहिता मारुति मरांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय विवाहिता मारुति मरांडी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से बरामद हुआ. शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद पुलिस हत्या की आशंका से जांच में जुट गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:43 PM IST
पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में विवाहिता मारुति मरांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में विवाहिता मारुति मरांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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