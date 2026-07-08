/पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में विवाहिता मारुति मरांडी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी

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Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के डूमरचीर जेटकाटोला में 21 वर्षीय विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान मारुति मरांडी के रूप में हुई है. उसका शव घर के अंदर खून से लथपथ अवस्था में मिला, जबकि सिर से लगातार खून बह रहा था. घटना क सूचना मिलते ही आमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच के अधार पर पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामले की पड़ताल कर रही है.
मृतका की मां मरांगमाई हेंब्रम ने पुलिस को बताया कि मारुति उनकी इकलौती बेटी थी और वर्तमान में उनके साथ ही रहती थी. उन्होंने बताया कि सुबह जब वह घर के अंदर पहुंचीं तो मारुति बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी. यह दृश्य देखकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. मां ने पुलिस को यह भी बताया कि मारुति की पहले तीन शादियां हो चुकी थीं और फिलहाल वह अपनी मां के घर रह रही थी.
पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया है. घटनास्थल से मृतका का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. पुलिस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डेटा की जांच कर हत्या से जुड़े सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला के सिर पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हुई होगी. हलांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगड़ा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस मृतका के परिवारिक संबंधों, उसकी तीन शादियों और अन्य सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक