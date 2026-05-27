पाकुड़ में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट: DC और SP की अगुवाई में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी सख्त नजर

Bakrid 2026: पाकुड़ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आने वाले बकरीद पर्व को शांति और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. पुलिस लाइन में SP अनुदीप सिंह ने पुलिस जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग दी. इस दौरान बकरीद पर्व के दौरान ड्यूटी कैसे निभानी है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई. जवानों को ब्रीफ करने के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर के सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के पास से फ्लैग मार्च भी निकाला. फ्लैग मार्च की अगुवाई DC मेघा भारद्वाज और SP अनुदीप सिंह ने की. इस दौरान महेशपुर SDPO विजय कुमार, मुख्यालय DSP उज्जवल कुमार शाह और पाकुड़ SDPO कुमार गौरव भी मौजूद रहे.

SP अनुदीप सिंह ने बताया कि बकरीद पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. उन्होंने लोगों से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि बकरीद के दौरान कई बार छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप ले सकती हैं, इसलिए टीम को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई छोटी घटना सामने आए तो वे मूकदर्शक न रहें और तुरंत कार्रवाई करें. उन्होंने पुलिस बल को पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया.

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वहीं DC मेघा भारद्वाज ने कहा कि जिला प्रशासन बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर है और किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सूचना फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न देने और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की.

उल्लेखनीय है कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थानों में शांति समिति की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं. इन बैठकों में लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट न करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक