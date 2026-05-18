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Pakur Crime News: पाकुड़ में नाबालिग से गैंग रेप, SIT ने 4 घंटे में 7 आरोपियों को किया अरेस्ट

Pakur CrimeNews: झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के भीतर सभी 7 आरोपियों (5 बालिग और 2 नाबालिग) को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 08:15 AM IST

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Pakur Crime News: पाकुड़ में नाबालिग से गैंग रेप, SIT ने 4 घंटे में 7 आरोपियों को किया अरेस्ट
Pakur Crime News: पाकुड़ में नाबालिग से गैंग रेप, SIT ने 4 घंटे में 7 आरोपियों को किया अरेस्ट

Pakur Crime News: झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित गैंग रेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना 16 मई की रात की बताई जा रही है. आरोप है कि बच्ची को जबरन उठाकर उसके साथ सात लोगों ने गैंग रेप  किया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मामले को लेकर SP अनुदीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही महेशपुर SDPO विजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. टीम को मामले की तह तक पहुंचने और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई. पुलिस ने तकनीकी, मानवीय और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तेजी से जांच शुरू की.

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जांच के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर अविनाश सोरेन, बबूटा सोरेन, अंसार टुडू, बबनु हेंब्रम और कार्तिक मुर्मू को गिरफ्तार किया. वहीं मामले में दो नाबालिगों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी निरुद्ध किया गया है. पुलिस लगातार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

SP ने बताया कि पीड़िता से आवश्यक जानकारी लेने के बाद पुलिस टीम ने महज चार घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर मदन कुमार शर्मा, प्रभारी थाना प्रभारी अजय महतो, पुलिस उप-निरीक्षक अजय कुमार उपाध्याय, मनोज कुमार महतो और श्री चांद किस्कू सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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