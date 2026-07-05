/झारखंड में तेजी से चल रहा SIR, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

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पाकुड़ में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मेघा भारद्वाज ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन,एईआरओ सह अंचलाधिकारी अरविन्द कुमार बेदिया उपस्थित थे. इस दौरान उन्होंने रहसपुर, बूथ संख्या-266, बूथ संख्या-193 (प्राथमिक विद्यालय, रणडागा) और बूथ संख्या-403 (बैंक कॉलोनी) का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों, प्रपत्रों के संधारण, घर-घर संपर्क अभियान, मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों की स्थिति और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यों की गहन समीक्षा की. उन्होंने संबंधित बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करें. निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत कवरेज के साथ पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करें. वहीं, डीसी ने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाना है. इसके लिए नए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, अपात्र अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन करना और आवश्यक संशोधनों को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए. प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमसम्मत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी योग्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्बाध रूप से प्रयोग कर सकें.
निरीक्षण के क्रम में डीसी ने मतदान केंद्रों पर उपस्थित मतदाताओं से भी संवाद स्थापित किया. उन्होंने अभियान की प्रगति की जानकारी ली और नागरिकों से अपने नाम का मतदाता सूची में सत्यापन करने, आवश्यक होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने एवं अन्य पात्र नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ने की अपील की.
रिपोर्ट- सोहन प्रमाणिक