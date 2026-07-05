Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /झारखंड में तेजी से चल रहा SIR, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

झारखंड में तेजी से चल रहा SIR, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

Jharkhand SIR: झारखंड में SIR प्रक्रिया को चेक करने के लिए पाकुड़ की डीसी मेघा भारद्वाज ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संबंधित बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करें.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST
झारखंड में तेजी से चल रहा SIR, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण
Image Credit: पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: रांची नगर निगम के पास विकास के लिए पैसा नहीं, मेयर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
jharkhand live1 hr ago
2
Muzaffarpur News1 hr ago
3
Nawada News1 hr ago
4
Bihar Weather1 hr ago
5
patna news2 hrs ago