/झारखंड में तेजी से चल रहा SIR, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों, प्रपत्रों के संधारण, घर-घर संपर्क अभियान, मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों की स्थिति और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यों की गहन समीक्षा की. उन्होंने संबंधित बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करें. निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत कवरेज के साथ पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करें. वहीं, डीसी ने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाना है. इसके लिए नए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, अपात्र अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन करना और आवश्यक संशोधनों को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है.