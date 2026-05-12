Pakur News: सियार के हमले में 5 साल का बच्चा घायल, लखीनारायणपुर गांव में दहशत का माहौल

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ के लखीनारायणपुर गांव में एक बार फिर सियार के हमले से दहशत फैल गई है. पांच वर्षीय बच्चा जुबाईर शेख घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है. इससे पहले भी सियार के हमले में एक मासूम की मौत हो चुकी है. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है.
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Pakur News: झारखंड के पाकुड़ के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के लखीनारायणपुर गांव में एक बार फिर सियार के हमले से दहशत फैल गई है. इस बार पांच वर्षीय बच्चा जुबाईर शेख सियार के हमले में घायल हो गया. घटना उस समय हुई जब बच्चा घर में सो रहा था. तभी अचानक सियार ने उस पर हमला कर दिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सियार वहां से भाग निकला. परिजनों ने तुरंत घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया. बच्चे के पिता सदीकुल शेख ने बताया कि हमले में जुबाईर के गर्दन और चेहरे पर चोटें आई हैं. गांव में लगातार हो रहे सियार के हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है.
ग्रामीणों के अनुसार, लखीनारायणपुर गांव में सियारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. इससे पहले बीते शुक्रवार को भी सियार के हमले में तीन माह की एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य बच्ची घायल हो गई थी. लगातार हो रही घटनाओं के बाद गांव के लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही सियार गांव के आसपास घूमने लगते हैं और छोटे बच्चों व मवेशियों को निशाना बनाते हैं.
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घटना की सूचना मिलते ही भाजपा नेत्री एवं अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव मिसफिका हसन गांव पहुंचीं और घायल बच्चे का हालचाल जाना. उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि क्षेत्र में सियार का आतंक तेजी से बढ़ रहा है और वन विभाग को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पास स्थित कब्रिस्तान में सैकड़ों की संख्या में सियार रहते हैं. रात के समय उनका आतंक और बढ़ जाता है. कई बार सियार मवेशियों पर भी हमला कर चुके हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर सियारों को गांव से दूर करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक