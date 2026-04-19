पाकुड़ में नई कमान: डीसी मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह ने संभाला पदभार, जानें क्या हैं उनकी प्राथमिकताएं

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले में नए प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व ने कार्यभार संभाल लिया है. 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज ने 33वीं डीसी के रूप में और अनुदीप सिंह ने 30वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया.
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Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रशासनिक बदलाव के तहत 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज ने जिले की 33वीं नई उपायुक्त (डीसी) के रूप में पदभार ग्रहण किया. वहीं अनुदीप सिंह ने 30वें नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में कार्यभार संभाला. पाकुड़ पहुंचने पर दोनों अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. डीसी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया, जबकि एसपी कार्यालय में नए एसपी अनुदीप सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस अवसर पर एसडीपीओ, डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया. पदभार ग्रहण के बाद दोनों अधिकारियों ने जिले के विकास, कानून-व्यवस्था और जनहित से जुड़े कार्यों को अपनी प्राथमिक प्राथमिकता बताया.
नवपदस्थापित डीसी मेघा भारद्वाज ने कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रहे.
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उन्होंने आगे कहा कि पाकुड़ जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों को गति दी जाएगी और उनकी नियमित समीक्षा की जाएगी. राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना रहेगा, जिसके लिए आवश्यक सुधार और सख्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी.
वहीं नए एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि वित्तीय अपराधों पर विशेष निगरानी के लिए एक टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक