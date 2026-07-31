/पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगरेप, गांजा तस्करी और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

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Pakur News: पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक आरोपी मनीरूल शेख, दूसरे मामले में भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर अफसर शेख और तीसरे मामले में मारपीट के एक आरोपी नसीम शेख को गिरफ्तार किया है. ये तीनों कार्रवाई मुफस्सिल थाना पुलिस ने की है. पहली कार्रवाई पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में की गई, जिसमें पुलिस ने दूसरे आरोपी मनीरूल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है.
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता शाम के समय अपनी नानी के घर के बाहर खड़ी थी. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ ले गए. आरोप है कि सुनसान स्थान पर ले जाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद जब दोनों आरोपी उसे वापस घर छोड़ने के लिए ला रहे थे, तभी रास्ते में दो अन्य युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले दिन पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
दूसरी कार्रवाई में पाकुड़ के मुफस्सिल थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके पास से कुल 420 ग्राम गांजा जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी अफसर शेख के रूप में हुई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलभिट्टा गांव के मार्केट के पास स्थित एक गली में अफसर शेख और गुलाब शेख की दुकान में अवैध रूप से ब्राउन शुगर और गांजा बेचा जा रहा है. सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 420 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया.
वहीं, तीसरी कार्रवाई में मुफस्सिल थाना पुलिस ने मारपीट के एक मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसमानगर गांव से एक अभियुक्त नसीम शेख को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक