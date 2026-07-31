/पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगरेप, गांजा तस्करी और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता शाम के समय अपनी नानी के घर के बाहर खड़ी थी. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ ले गए. आरोप है कि सुनसान स्थान पर ले जाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद जब दोनों आरोपी उसे वापस घर छोड़ने के लिए ला रहे थे, तभी रास्ते में दो अन्य युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले दिन पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.