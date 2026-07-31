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पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगरेप, गांजा तस्करी और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

Pakur News: पाकुड़ पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंगरेप मामले में एक आरोपी, 420 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर और मारपीट के एक आरोपी को मुफस्सिल थाना पुलिस ने दबोचा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:13 PM IST
पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगरेप, गांजा तस्करी और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गैंगरेप, गांजा तस्करी और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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