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Pakur Police Action: पाकुड़ में पुलिस का बड़ा अभियान, 10 महीने में 76 'लाल वारंट' और 'स्थायी वारंट' के अपराधी गिरफ्तार

Pakur Police Action: पाकुड़ में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सफलता हासिल की है. पुलिस ने 10 महीने में 76 'लाल वारंट' और 'स्थायी वारंट' के अपराधियों को धरा है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:15 AM IST

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पाकुड़ में पुलिस का बड़ा अभियान
पाकुड़ में पुलिस का बड़ा अभियान

Pakur News: पाकुड़ जिला पुलिस प्रशासन ने अपराधियों और लंबे समय से फरार चल रहे वांछित व्यक्तियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने का अभियान चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है.  1 जून, 2025 से 4 अप्रैल, 2026 तक चलाए गएविशेष छापेमारी अभियान के तहत कुल 76 'रेड वारंट' और 'स्थायी वारंट' के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस अभियान के तहत महेशपुर थाना, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, मालपहाड़ी, अमड़ापड़ा, पाकुड़िया, नगर थाना मुफ्फसिल थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारियां की गई. 

महेशपुर थाना क्षेत्र से सर्वाधिक 27 वारंटी पकड़े गए. जबकि तीन थानों से एक-एक वारंटी की गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें महेशपुर थाना से 27, मुफ्फसिल थाना 25, हिरणपुर थाना से 10, लिट्टीपाड़ा थाना से 7, मालपहाड़ी ओपी थाना 4, पाकुड़ नगर थाना से 1, अमड़ापड़ा थाना 1 और पाकुड़िया थाना से 1 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और फरार वारंटियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

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एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज संवेदनशील और महत्वपूर्ण कांड में लंबे समय से लंबित लाल वारंट और स्थायी वारंट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया गया. एसपी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी. जिले में अपराध नियंत्रण और सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के छापेमारी अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे. फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे कानून की गिरफ्त से अधिक दिनों तक बच नहीं पाएंगे. पुलिस का लक्ष्य जिले को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाना और आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करना है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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