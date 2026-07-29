/पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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Pakur Crime News: पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पहले चर्चित पत्नी हत्याकांड के मुख्य आरोपी एनामुल शेख उर्फ गामा को और वहीं दुसरी ओर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी मिजानुर रहमान को गिरफ्तार किया है. यह दोनों कार्रवाई मुफस्सिल थाना पुलिस ने की है.
पहली कार्रवाई में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चर्चित पत्नी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी एनामुल शेख उर्फ गामा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. यह घटना बीते 17 जुलाई की है, जब नरोत्तमपुर गांव में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपने पिता को घायल कर दिया था और अपनी पत्नी सोनाभान बीबी की गला रेतकर हत्या कर दी थी.
घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था. SP के निर्देश पर गठित टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश में है. सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पाकुड़ लाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
वहीं, दूसरी कार्रवाई में मुफस्सिल थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी मिजानुर रहमान को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ थाना कांड संख्या 99/26 दर्ज है. बताया जा रहा है कि नाबालिग के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिजानुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक