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पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Pakur Crime News: पाकुड़ के मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कर्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुफस्सिल थाना पुलिस ने पत्नी हत्याकांड के आरोपी एनामुल शेख को और नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी मिजानुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:12 PM IST
पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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