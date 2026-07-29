/पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था. SP के निर्देश पर गठित टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश में है. सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पाकुड़ लाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.