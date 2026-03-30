कानूनी ज्ञान देने के नाम पर छात्रा का यौन शोषण, अधिवक्ता गिरफ्तार

Jharkhand News: पाकुड़ जिले में एक अधिवक्ता पर कानूनी ज्ञान देने के बहाने एक लॉ छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा है. नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिवक्ता जोएल मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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Pakur News: पाकुड़ में कानूनी ज्ञान देने के बहाने लॉ की छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में पाकुड़ पुलिस ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है. अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. नगर थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है. नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि एक महिला लॉ की पढ़ाई कर रही है और कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ता जोएल मुर्मू के पास जाती थी.
जोएल पर आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. घटना का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. महिला इस धमकी से डर गई. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सात महीने तक अधिवक्ता उसका यौन शोषण करता रहा. हाल ही में जब महिला के पति को इसकी भनक लगी, तो वह अधिवक्ता के पास पहुंचा. इस दौरान जोएल मुर्मू और महिला के पति के बीच हाथापाई हो गई.
वहीं, हंगामे और हाथापाई के दौरान परिवार के सदस्यों समेत आसपास के कई लोग पहुंचे और नगर थाना में घटना की सूचना दी. थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर जोएल मुर्मू को बीएनएस की धारा 64(2) (m), 351(2), और 115(2) के तहत कांड संख्या 61/26 में नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
पाकुड़ नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने आगे कहा कि छापेमारी कर जोएल मुर्मू को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक
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