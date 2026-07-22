/पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा, जिला प्रशासन और झामुमो ने किया जगह का चयन

झामुमो जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी-मूलवासी अधिकारों और राज्य आंदोलन को नई दिशा दी. उनकी प्रतिमा स्थापना से नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक धरोहर को जीवंत रखने का प्रयास है. वहीं, नगर प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रतिमा स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जा रहा है और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भव्य रूप से धरातल पर उतारा जाएगा.