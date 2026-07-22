/पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा, जिला प्रशासन और झामुमो ने किया जगह का चयन

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Pakur News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन (गुरुजी) की प्रतिमा पाकुड़ शहर में स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है. इसे लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से संभावित स्थलों का निरीक्षण कर स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी की. इस दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, नगर प्रशासक, अंचल अधिकारी, झामुमो जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम और श्याम यादव मौजूद रहे.
लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद प्रतिमा स्थापना के लिए शहर के सबसे व्यस्त, सुलभ और ऐतिहासिक महत्व वाले पुराना डीसी मोड़ का चयन किया गया. इसके समीप परिषदन भवन स्थित है, जहां प्रतिदिन राजनीतिक गतिविधियां और लोगों का आवागमन बना रहता है. निरीक्षण के दौरान शहर के कई प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों का जायजा लिया गया तथा यातायात व्यवस्था, जनसुविधा, सुरक्षा और प्रतिमा की दृश्यता जैसे सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया.
सभी बिंदुओं की समीक्षा के बाद पुराना डीसी मोड़ के अंतिम हिस्से को प्रतिमा स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं सड़क पर उतरकर निरीक्षण करना इस परियोजना के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है. अब चयनित स्थल पर आगे की तकनीकी प्रक्रिया और आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.
झामुमो जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी-मूलवासी अधिकारों और राज्य आंदोलन को नई दिशा दी. उनकी प्रतिमा स्थापना से नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक धरोहर को जीवंत रखने का प्रयास है. वहीं, नगर प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रतिमा स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जा रहा है और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भव्य रूप से धरातल पर उतारा जाएगा.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक