Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा, जिला प्रशासन और झामुमो ने किया जगह का चयन

पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा, जिला प्रशासन और झामुमो ने किया जगह का चयन

Pakur News: पाकुड़ में दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापना की तैयारी तेज हो गई है. जिला प्रशासन और झामुमो नेताओं ने संयुक्त निरीक्षण के बाद पुराना डीसी मोड़ को प्रतिमा स्थापना के लिए जगह का चुनाव किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:34 PM IST
पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा, जिला प्रशासन और झामुमो ने किया जगह का चयन
Image Credit: पाकुड़ में लगेगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जमुई: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Jamui News56 min ago
2
Bihar News1 hr ago
3
Araria News1 hr ago
4
patna students protest1 hr ago
5
JPSC2 hrs ago