पाकुड़ में कलयुगी बेटे ने पिता की हसुआ से काटकर की हत्या, शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के किताझोर मोहल्ले में एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही 60 वर्षीय पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान दिवाकर सरदार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र अनूप सरदार ने मंगलवार रात किसी बहाने से अपने पिता को घर बुलाया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अनूप सरदार ने घर में रखे हसुआ से अपने पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया.

घटना का खुलासा बुधवार सुबह तब हुआ, जब आरोपी अनूप सरदार अपनी एक बेटी को लेकर उसी घर में पहुंचा, जहां हत्या की वारदात हुई थी. घर की स्थिति देखकर परिजनों और पड़ोसियों को शक हुआ. इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत नगर थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे अनूप सरदार को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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पड़ोसियों के अनुसार, अनूप सरदार शराब पीने का आदी था और अक्सर परिवार के लोगों के साथ मारपीट करता था. उसकी शादी करीब 15 से 20 साल पहले पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में हुई थी और उसकी पांच बेटियां हैं. बताया गया कि वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ भी मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर वे लोग अलग किराए के मकान में रहने लगे थे. स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले अनूप ने अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश भी की थी. वहीं मृतक दिवाकर सरदार एक मिठाई दुकान में काम करते थे और अधिकतर वहीं रहते थे.

मृतक की पोती वर्षा सरदार ने बताया कि उनके पिता अनूप सरदार शराब के नशे में आए दिन घर में हंगामा करते थे. उन्होंने घर का काफी सामान बेच दिया था और कई बार घर में आग लगाने की भी कोशिश की थी. वर्षा ने बताया कि घटना वाले दिन उनके पिता ने दादा को घर बुलाया और फिर उनकी हत्या कर दी. नगर थाना के ASI अश्लोक पांडेय ने बताया कि सुबह हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. इस घटना के बाद इलाके के लोग बेहद दुखी और आक्रोशित नजर आए.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक