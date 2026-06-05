पाकुड़ में आंधी-तूफान का तांडव: नवीनगर में दर्जनों आशियाने उजड़े, सड़क मार्ग घंटों बाधित

Pakur weather: पाकुड़ के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवीनगर गांव में कल आए भीषण आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है. आंधी-तूफान और तेज हवाओं के तांडव में नवीनगर गांव के दर्जनों आशियाने उजड़ गए हैं. वहीं मालपहाड़ी रोड में रेलवे क्रॉसिंग से लेकर बाहिरग्राम मोड़ तक दर्जनों बिजली के पोल और पेड़ धराशायी होकर सड़क पर गिर गए. इससे पाकुड़ को पड़ोसी राज्य से जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने गिरे हुए पेड़ों और बिजली के पोल को हटाकर अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग को बहाल कर दिया है.

आंधी-तूफान की चपेट में आने से नवीनगर माठपाड़ा और मंडल टोला के ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. घर पर छप्पर गिरने से नाटु मंडल नामक एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है. तूफान ने नवीनगर गांव में भारी तबाही मचाई है. प्रभावित होने वाले मुख्य ग्रामीणों में नाटु मंडल, सुशांत राजवंशी, गोपाल घोष, मोहन राजवंशी, पिंकी राजवंशी, सबबेसर कुनाई, सत्यवान राजवंशी, सन्यासी कुनाई, चांदु राजवंशी, गणेश सरकार, रामु सरकार, जितेश घोष, भोला यादव, मुक्ति मंडल, हाबु मंडल, तूफान प्रमाणिक, डॉली राजवंशी, शंकर मंडल, भगवती मंडल, परशुराम टूरी, शिखा राजवंशी, मंगल मंडल, जगन्नाथ मंडल और जसोदा राजवंशी शामिल हैं.

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इन सभी के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी (सीओ) अरविंद बेदिया और मालपहाड़ी ओपी प्रभारी राहुल कुमार गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रभावित नवीनगर गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की.

मामले की जानकारी देते हुए CO अरविंद बेदिया ने बताया कि वे स्वयं नवीनगर गांव पहुंचे और आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हुए कई घरों का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से सभी प्रभावित घरों और संपत्ति के नुकसान का सटीक आकलन (सर्वे) किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल आपातकालीन स्थिति को देखते हुए पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. इसके बाद सरकारी नियमों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा. फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने गिरे हुए पेड़ों और बिजली के पोल को हटाकर सड़क मार्ग को बहाल कर दिया है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक