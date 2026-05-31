पाकुड़ में चोर गिरोह का पर्दाफाश: SP अनुदीप सिंह के नेतृत्व में 6 शातिर गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद

Pakur News: पाकुड़ पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की सात घटनाओं का बड़ा खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा अपराधी भी शामिल है, जिसके खिलाफ नगर और मुफ्फसिल थाना क्षेत्रों में चोरी के कुल 19 मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए SP अनुदीप सिंह ने बताया कि पाकुड़ SDPO कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था, जिसने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामलों की गहन जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार किया.

SP ने बताया कि पुलिस ने 28 दिसंबर 2025 की रात पाकुड़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक क्वार्टर में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया है. इसके अलावा 20 मई 2026 की रात हाटपाड़ा स्थित मां नित्य काली मेडिकल हॉल से AC का आउटडोर यूनिट चोरी होने तथा 27 मई 2026 को हाटपाड़ा और रथमेला मैदान स्थित पांच दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं का भी सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है.

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गिरफ्तार आरोपियों में नगर थाना क्षेत्र के अमन अंसारी, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अंजना गांव निवासी रहमान शेख और मोहर्रम शेख, नलपोखर निवासी वजीर शेख, बेलपोखर निवासी हजीबुल शेख तथा मौलाना चौक निवासी रोनी शेख शामिल हैं. रेलवे क्वार्टर में हुई चोरी के मामले में अमन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ चोरी के कुल 13 मामले पहले से दर्ज हैं. वहीं, नित्य काली मेडिकल हॉल में हुई चोरी के मामले में रहमान शेख और मोहर्रम शेख को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ भी पूर्व में नगर थाना में एक मामला दर्ज है.

पुलिस ने रहमान शेख और मोहर्रम शेख के पास से AC आउटडोर यूनिट का स्टैंड, एक प्लास, एक पेचकस, चोरी के समय पहने गए कपड़े, दो कांसे की थालियां और एक गैस सिलेंडर बरामद किया है. वहीं हाटपाड़ा और रथमेला मैदान स्थित पांच दुकानों में हुई चोरी के मामले में वजीर शेख, हजीबुल शेख और रोनी शेख को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार वजीर शेख और रोनी शेख के खिलाफ नगर थाना में चार तथा आरपीएफ थाना में एक मामला दर्ज है. इनके पास से सात कांसे की थालियां भी बरामद की गई हैं.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक