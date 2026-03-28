Pakur News: पाकुड़ में रिश्ता हुआ तार-तार...भतीजे ने अपनी बड़ी मां को उतारा मौत के घाट

झारखंड के पाकुड़ जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां महज ताड़ के कुछ पेड़ों के विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार में खून की होली खिला दी. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भतीजे ने अपनी ही सगी बड़ी मां की बेरहमी से हत्या कर दी.

पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में जमीन और पेड़ के बंटवारे को लेकर उपजा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. मृतक 41 वर्षीय पार्वती सोरेन के बेटे सुशील हांसदा के अनुसार, उनके पिता विजय हांसदा और बड़े चाचा नरेन हांसदा के बीच खेत में स्थित तीन ताड़ के पेड़ों को लेकर संयुक्त मालिकाना हक था. विवाद तब शुरू हुआ जब विजय हांसदा अपने हिस्से के पेड़ बेचना चाहते थे, लेकिन बड़े चाचा नरेन हांसदा ने इससे साफ इनकार कर दिया. इस मसले को सुलझाने के लिए ग्राम प्रधान की मौजूदगी में पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत में शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया.

घटना के समय आरोपी नरेन हांसदा, चरण हांसदा, अजय हांसदा और मनोज हांसदा पीड़िता के घर के सामने आकर विवाद करने लगे. इस दौरान उन्होंने सुशील हांसदा के साथ मारपीट शुरू कर दी. अपने बेटे को बचाने के लिए जब पार्वती सोरेन बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया. आवेश में आकर उनके सिर पर एक बड़ा पत्थर दे मारा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस जघन्य अपराध के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग सहम गए.

Add Zee News as a Preferred Source

वारदात की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना प्रभारी ने बिना समय गंवाए दल-बल के साथ जगतपुर गांव में दबिश दी. पुलिस की तत्परता का ही नतीजा रहा कि घटना के तुरंत बाद चारों मुख्य आरोपियों नरेन हांसदा, चरण हांसदा, अजय हांसदा और मनोज हांसदा को गिरफ्तार कर लिया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि हालात को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया है और हिरासत में लिए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले में हर कानूनी पहलू की जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

ये भी पढ़ें- बॉलीवुड सिंगर जावेद शराफत अली खान गिरफ्तार, साजिद-वाजिद का भाई बताकर की लाखों की ठगी

पुलिस ने पार्वती सोरेन के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोड़ी स्थित सदर अस्पताल भेज दिया है. मां की अचानक और दर्दनाक मौत से बेटे सुशील हांसदा और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी इस बात से हैरान हैं कि महज 3-4 पेड़ों के लिए कोई अपनों के खून का प्यासा कैसे हो सकता है. फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती है और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है.