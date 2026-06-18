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दिन भर रही तूफान से पहले की शांति, शाम को परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की और हार गए प्रणव झा

Rajya Sabha Election: झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए बेहद दिलचस्प मुकाबले के नतीजे आ गए हैं. इस कांटे की टक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और बीजेपी (BJP) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की. जबकि, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:39 PM IST
दिन भर रही तूफान से पहले की शांति, शाम को परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की और हार गए प्रणव झा
Image Credit: परिमल नाथवानी (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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