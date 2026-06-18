Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत हुई है. परिमल नाथवानी को 28, तो कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं. झामुमो के वैद्यनाथ महतो को 30 वोट हासिल हुए हैं. इस तरह वैद्यनाथ महतो और परिमल नाथवानी झारखंड से राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं. निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि महागठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त 56 विधायक थे, बावजूद इसके कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई. मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का परचा खारिज होने के बाद कांग्रेस को लगातार यह दूसरा बड़ा झटका लगा है.