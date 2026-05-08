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Ranchi News: 'साक्षात मौत का सामना कर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं', रांची में धरने पर बैठे शिक्षकों का छलका दर्द

Ranchi News: कल्याण विभाग के अधीन आवासीय स्कूलों में काम करने वाले पार्ट-टाइम शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है. इस दौरान एक शिक्षक ने कहा कि इन बच्चों को सिर्फ चार घंटे की शिक्षा देने के लिए, हमें चौबीस घंटे की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं.

Written By  UJJAWAL MISHRA|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 08, 2026, 04:07 PM IST

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पार्ट-टाइम शिक्षकों का हड़ताल
पार्ट-टाइम शिक्षकों का हड़ताल

Ranchi News: कल्याण विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों में काम करने वाले पार्ट-टाइम शिक्षकों ने लोक भवन के पास तय विरोध स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. झारखंड के अलग-अलग ज़िलों से आए पार्ट-टाइम शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस प्रदर्शन में जमा हुए हैं. वे मांग कर रहे हैं कि उनका मानदेय दूसरे स्कूलों के वेतनमान के हिसाब से बढ़ाया जाए और पार्ट-टाइम शिक्षकों से जुड़ा अदालत का आदेश ठीक से लागू किया जाए. विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए झारखंड के गुमला की अंग्रेजी शिक्षिका शबनम सुल्तान ने कहा कि उन्हें अब अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही हैं.

'आने-जाने का एकमात्र साधन एक बॉक्स ट्रक' 
उन्होंने कहा कि हम किसी सामान्य माहौल में काम नहीं करते. हमारा स्कूल नेतरहाट की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है. हम छह महिलाएं हर दिन वहां जाती हैं और हमारे आने-जाने का एकमात्र साधन एक 'बॉक्स ट्रक' है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर माल ढोने के लिए किया जाता है. यह स्थिति हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा करती है. इसके अलावा, हमें शनिवार और रविवार के लिए कोई वेतन नहीं मिलता. सभी सरकारी छुट्टियों जैसे दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस या गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी हमारे वेतन में कटौती की जाती है.

'हमारे सिर पर कोई भी छत नहीं'
उन्होंने कहा कि हम जंगल के बीच बॉक्साइट ट्रक के आने का इंतजार करते हैं, ताकि हम उसमें बैठकर जा सकें. फिर चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, हमारे सिर पर कोई भी छत नहीं होती जो हमें बचा सके. हम अपनी जान जोखिम में डालकर साक्षात मौत का सामना करते हुए बच्चों को पढ़ाने निकलते हैं. भगवान न करें, ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों को सिर्फ चार घंटे की शिक्षा देने के लिए, हमें चौबीस घंटे की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. हम असुर जनजाति के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें मां जैसा प्यार और देखभाल देते हुए उनका पालन-पोषण करते हैं. चूंकि उनके माता-पिता ने खुद कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई है. इसलिए बच्चे बहुत सी बातों से अनजान होते हैं और हम ही उन्हें वे बातें सिखाते हैं. हम पिछले दस सालों से यह काम करते आ रहे हैं. झारखंड सरकार कहती है कि हम लोग जनजातीय लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं. सबसे निचले पायदान पर असुर जनजाति आती है. हम उनके बच्चे को पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं. लेकिन आज हम बेवश होकर पढ़ाना छोड़कर धरना पर बैठना पड़ रहा है. 

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'2016 में जितने पैसे मिलते थे, उतने ही...'
वहीं, इस प्रदर्शन में विनय कुमार वर्मा जो चतरा के आवासीय विद्यालय में शिक्षक है. उन्होंने कहा कि उन्हें घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जबकि अन्य विद्यालयों में मासिक रूप से पैसे दिए जाते हैं. हर 11 महीना पर एक्सटेंशन होता है और हमारा एक्सटेंशन मार्च महीने में खत्म हो गया है. उसके बाद अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है. उन्हें काम के घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है और जो पैसे 2016 में उन्हें मिलते थे. आज भी उतना ही पैसा मिल रहा है, जबकि अब सारे सामानों की कीमत बढ़ चुका हैं, जिससे उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है.

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'कल्याण विभाग में कई बार बात कर चुके हैं'
वहीं, बिरसा मुंडा की जन्म स्थल से आए शिक्षक विकास कुमार जायसवाल ने कहा कि हम लोग कल्याण विभाग में कई बार बात कर चुके हैं और कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा से भी बात कर चुके हैं लेकिन उन्हें सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है, इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट के शरण में गए थे, जिसके बाद 13 जनवरी 2026 में जजमेंट आया, की पहाड़ियां विद्यालय के तर्ज पर इन्हें मानदेय दिया जाए और हाई कोर्ट 12 सप्ताह का समय दिया था लेकिन अब 12 सप्ताह से भी ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कल्याण विभाग हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रही है.

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