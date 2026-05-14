झारखंड में 7 लाख घरों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, मंत्री सुदिव्य सोनू ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार, सुडा डायरेक्टर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान नगर विकास मंत्री ने बताया कि आज ऐतिहासिक क्षण राज्य के लोगों के लिए है. बड़े कठिन प्रयास के बाद आज का समय आया है, कई सुझाव भी आए. बहुत प्रयास के बाद विभाग ने अनियमित भवनों के नियमितीकरण के प्रयास को धरातल पर उतरा है.

उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के 7 लाख लोगों को नियमितीकरण का अवसर दिया गया है. पिछले 25 - 26 वर्षों में कई प्रयास हुए पर जनता की तरफ से रिस्पॉन्स की सीमा सीमित थी. अब यह एक मौका है, जिससे अपने भवनों का नियमितीकरण करवा सकते हैं. सीएम हेमंत सोरेन की इच्छा शक्ति है कि भवनों के नियमितिकरण की बेहतर प्रक्रिया हो, अब जनता का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा तो शायद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. सरकार ने एक लिबरल पॉलिसी लाया है.

इस मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने बताया, नियमितीकरण नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत है. जिन्होंने किसी कारण अपने मकान का नक्शा पास नहीं कराया उनके लिए अवसर है. जी+2 और 300 स्क्वायर फीट के भूखण्ड पर बने आवासों का नियमितीकरण किया जाना है. पहले भी कई स्कीम नियमितीकरण के लिए लाया गया था पर किसी कारण वश सफल नहीं हो पाया. झारखंड सरकार नगरीय क्षेत्र में संजीदगी के साथ काम कर रही है. ताकि शहरों की सूरत को बदला जाए. रांची में अभी तीन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया में है. 15 वे वित्त आयोग की जितनी राशि मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाईं है, उसके लिए प्रयास जारी है.

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इस मौके पर डायरेक्टर सुडा सूरज कुमार ने बताया कि अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाई गई है. कई ऐसे भवन बने हैं, जिनका नक्शा पारित नहीं हुआ है, ऐसे में वर्षों से बने अनधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए योजना लाई गई है. माध्यम वर्ग के 10 मीटर ऊंचाई के भवनों को सहूलियत मिलेगी, पत्र भवनों का विधिक नियोजन होगा, ताकि शहरी प्रशासन सुनियोजित तरीके से स्थापित हो. प्रक्रिया को सरल कृत किया गया है, ताकि सम्बद्ध तरीके से लाभ मिलेगा. निर्धारित नियमितीकरण शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जाना है. नियमितीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में दे सकते हैं.