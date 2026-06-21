Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला, सऊदी अरब की स्कीम का झांसा देकर बिचौलियों ने की धोखाधड़ी

साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला, सऊदी अरब की स्कीम का झांसा देकर बिचौलियों ने की धोखाधड़ी

Sahibganj Pension Scam: साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला का मामला सामने आया है. सऊदी अरब की स्कीम का झांसा देकर बिचौलियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:24 AM IST
साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला, सऊदी अरब की स्कीम का झांसा देकर बिचौलियों ने की धोखाधड़ी
Image Credit: साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
साहिबगंज में 17 हजार फर्जी लाभार्थियों का पेंशन घोटाला, बिचौलियों ने की धोखाधड़ी
Sahibganj news0 min ago
2
Nalanda News18 min ago
3
Bagaha News37 min ago
4
Cyber researcher Gaurav Savaranya1 hr ago
5
Nawada News1 hr ago