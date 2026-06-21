राज्य चुनें
साहिबगंज में पेंशन योजना घोटाले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही नई बातें सामने आ रही हैं. दस दिन पहले पेंशन से जुड़ी धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है. इस मामले में अब तक दो कंप्यूटर ऑपरेटरों, बरहेट ब्लॉक के राहुल कुमार और बोरियो ब्लॉक के शशि कुमार मुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जांच से पता चला है कि बरहेट और बोरियो ब्लॉक में 15,000 से 17,000 फर्जी पेंशन लाभार्थियों के रिकॉर्ड बनाकर पैसे निकाले गए थे.
लाभार्थियों ने किया ये दावा
इस बीच, धोखाधड़ी से पेंशन पाने वाले कई लाभार्थी सामने आ रहे हैं. पाकुड़ जिले के एक लाभार्थी ने बरहेट BDO से मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति बताई. लाभार्थी ने बताया कि एक बिचौलिए ने दावा किया था कि सऊदी अरब की एक योजना है. खासकर, एक ऐसा प्रोग्राम जो गरीब मुस्लिम परिवारों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 1 हजार देता है.
इसका फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर के साथ-साथ 4 हजार रुपए की रिश्वत भी देनी थी. इसके बाद, सऊदी अरब से हर महीने एक हजार रुपये मिलने हैं. लाभार्थी ने बताया कि उन्हें अब तक आठ हजार रुपये मिले हैं, जिनमें से चार हजार रुपये एक बिचौलिए को दिए गए. लाभार्थी ने खास तौर पर कबीर नाम के एक बिचौलिए का जिक्र किया, जो धोखाधड़ी से मिलने वाली इन पेंशन को पाने की प्रक्रिया में मदद करता है.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!