साहिबगंज में पेंशन योजना घोटाले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही नई बातें सामने आ रही हैं. दस दिन पहले पेंशन से जुड़ी धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है. इस मामले में अब तक दो कंप्यूटर ऑपरेटरों, बरहेट ब्लॉक के राहुल कुमार और बोरियो ब्लॉक के शशि कुमार मुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जांच से पता चला है कि बरहेट और बोरियो ब्लॉक में 15,000 से 17,000 फर्जी पेंशन लाभार्थियों के रिकॉर्ड बनाकर पैसे निकाले गए थे.