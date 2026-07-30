/लोहरदगा में बेखौफ अपराधियों की खूनी सनक, एक ही शाम 3 वारदातों से दहला शहर, व्यवसायी की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

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लोहरदगा जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक ही गुरुवार की शाम में ताबड़तोड़ तीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी. हथियारबंद अपराधियों ने शहर के व्यस्त इलाकों को निशाना बनाते हुए पहले एक ज्वेलर्स दुकान में लूट का प्रयास किया, फिर पेट्रोल पंप से नकदी लूटी. बताया जा रहा है कि लास्ट में एक दुकान संचालक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी. इन सिलसिलेवार वारदातों के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है.
लोहरदगा में दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या
लोहरदगा शहर के पतरा टोली इलाके में अपराधियों ने दुकान संचालक शुभम कुमार साहू की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए. शुभम साहू अपनी दुकान पर मौजूद था. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पहुंचे और उनमें से एक ने उसकी छाती में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल शुभम को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गया.
आक्रोशित लोगों ने पावरगंज चौक को जाम कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और शहर में सुरक्षा का महौल बनाने की मांग की. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. वही लोहरदगा के लोगों ने नशा पर रोक लगाने की मांग करते हुए अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग गई.
पहले ज्वेलर्स दुकान में लूटपाट का प्रयास, फिर पेट्रोल पंप में की लूट
वहीं, लोहरदगा सदर क्षेत्र में दो अपराधी हथियार के बल पर दो दुकानों में लूटपाट का काम किया. हालांकि, अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स के दुकानदार ने हिम्मत दिखाकर अपराधी का हथियार छीन लिया. इसके बाद आरोपियों ने सदर थाना क्षेत्र के पतरा टोली स्थित पेट्रोल पंप में हथियार दिखाकर पैसा लूटने का काम किया. आरोपियों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया है.
बताया जा रहा है कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का पूर्व रिकॉर्ड भी रहा है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कारवाई में जुट गई है. सदर पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है. कहा जा रहा है कि इन्ही अपराधियों ने प्रिया स्टोर के मालिक शुभम कुमार साहू की गोली मारकर हत्या की है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है.
लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट