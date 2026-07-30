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लोहरदगा में बेखौफ अपराधियों की खूनी सनक, एक ही शाम 3 वारदातों से दहला शहर, व्यवसायी की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

Jharkhand News: लोहरदगा शहर के पतरा टोली इलाके में अपराधियों ने दुकान संचालक शुभम कुमार साहू की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, लोहरदगा सदर क्षेत्र में दो अपराधी हथियार के बल पर दो दुकानों में लूटपाट का काम किया. हालांकि, अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स के दुकानदार ने हिम्मत दिखाकर अपराधी का हथियार छीन लिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:23 PM IST
लोहरदगा में बेखौफ अपराधियों की खूनी सनक, एक ही शाम 3 वारदातों से दहला शहर, व्यवसायी की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
Image Credit: (Z News) लोहरदगा में अपराधियों का तांडव

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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