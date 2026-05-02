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'बेटे के पास बहुत पैसा है पर मुझे नहीं दे रहा', पिता ने डायल 112 में की शिकायत, जांच हुई तो निकला चोर

Ranchi Latest News: रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में बीते 26 अप्रैल को हुई चोरी की घटना पुलिस ने खुलासा कर दिया. दरअसल, एक पिता ने डायल 112 पर शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उसके बेटे के पास बहुत पैसा है, लेकिन वह उसे नहीं दे रहा है. इसी शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो चोरी की घटना का पता चला.

Written By  Kamran Jalili|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 02, 2026, 08:20 AM IST

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पिता को चोरी के पैसे नहीं देना आरोपी को पड़ा महंगा! पिता ने डायल 112 में की शिकायत (Photo-AI)
पिता को चोरी के पैसे नहीं देना आरोपी को पड़ा महंगा! पिता ने डायल 112 में की शिकायत (Photo-AI)

Ranchi News: चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो एक गलती और कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक जा पहुंचते हैं. कुछ ऐसा हुआ रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में. यहां 26 अप्रैल को हुई चोरी के मामले पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा था तभी अचानक से डायल 112 पर एक कॉल आता है और पुलिस को उसका क्लू मिल जाता है. उसे कॉल में एक पिता की तरफ से शिकायत की जाती है कि उसके बेटे के पास बहुत पैसा आया है और वह उन्हें नहीं दे रहा.

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मामले की जांच के लिए जब पुलिस शिकायतकर्ता के घर पहुंचती है, तो उसे वहां वह प्रशांत उर्फ बोधा मिलता है. जो एक मामले में पहले भी जेल जा चुका है. पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है, फिर परत दर परत घटना का खुलासा हो जाता है. 

उन्होंने आगे बताया कि घटना में शामिल अन्य तीन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनकी निशानदेही पर चोरी के आभूषण, सोना, लैपटॉप, गैस सिलेंडर और 1 लाख 5000 रुपए बरामद कर लिए जाते हैं.

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बता दें कि 90 ग्राम सोने का बिस्किट एक लैपटॉप 2 इंडियन गैस सिलेंडर, 105000 नकद, दो मोबाइल और एक टीवीएस स्कूटी की चोरी हुई थी. पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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