PLFI को तगड़ा झटका: एरिया कमांडर प्रफुल्ल मुंडू ने DC और SP के सामने डाले हथियार

Khunti News: खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुरहू थाना क्षेत्र के बम्हनी गांव निवासी और पीएलएफआई के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने आज उपायुक्त आर. रॉनिटा और एसपी मनीष टोप्पो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.

हाबिल मुंडू पर सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और उसके खिलाफ जिले के कई थानों में करीब 20 संगीन मामले दर्ज है. सरेंडर के दौरान हाबिल ने पुलिस को 9 एमएम और 7.65 एमएम की पिस्टल, एक देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और दो वॉकी-टॉकी सौंपे.

बताया जा रहा है कि हाबिल मुंडू साल 2012 से पीएलएफआई संगठन से जुड़ा हुआ था और रंगदारी, लूट, फायरिंग और हत्या जैसी कई वारदातों में शामिल रहा है. नक्सली हाबिल ने बताया कि संगठन के अंदर शोषण और डर का माहौल था लगातार पुलिस दबाव भी था, इसलिए मैंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

उपायुक्त आर रॉनिटा ने बताया कि सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत जिस प्रकार से हाबिल ने आत्मसमर्पण किया है. पुलिस प्रशासन और भी ऐसा कार्य करें. जिससे नक्सली पूरी तरह समाप्त हो जाए.

एसपी मनीष टोप्पो ने कहा कि सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत एक लाख का इनामी पीएलएफआई नक्सली हाबिल मुण्डू उर्फ प्रफुल्ल मुण्डू ने अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है. जो विगत 2012 ई से संगठन में सक्रीय था. पीएलएफआई एरिया कमांडर मुरहू थाना क्षेत्र के बम्हनी गांव का निवासी है जिसके उपर कई थाना में 20 केस दर्ज हैं.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

यह भी पढ़ें: दरभंगा में छोटे गैस सिलेंडर विस्फोट से हड़कंप, 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर