PLFI को तगड़ा झटका: एरिया कमांडर प्रफुल्ल मुंडू ने DC और SP के सामने डाले हथियार

Jharkhand News: खूंटी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है. पीएलएफआई के एरिया कमांडर और एक लाख के ईनामी नक्सली हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. इस आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.
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Khunti News: खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुरहू थाना क्षेत्र के बम्हनी गांव निवासी और पीएलएफआई के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने आज उपायुक्त आर. रॉनिटा और एसपी मनीष टोप्पो के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.
हाबिल मुंडू पर सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और उसके खिलाफ जिले के कई थानों में करीब 20 संगीन मामले दर्ज है. सरेंडर के दौरान हाबिल ने पुलिस को 9 एमएम और 7.65 एमएम की पिस्टल, एक देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और दो वॉकी-टॉकी सौंपे.
बताया जा रहा है कि हाबिल मुंडू साल 2012 से पीएलएफआई संगठन से जुड़ा हुआ था और रंगदारी, लूट, फायरिंग और हत्या जैसी कई वारदातों में शामिल रहा है. नक्सली हाबिल ने बताया कि संगठन के अंदर शोषण और डर का माहौल था लगातार पुलिस दबाव भी था, इसलिए मैंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.
उपायुक्त आर रॉनिटा ने बताया कि सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत जिस प्रकार से हाबिल ने आत्मसमर्पण किया है. पुलिस प्रशासन और भी ऐसा कार्य करें. जिससे नक्सली पूरी तरह समाप्त हो जाए.
एसपी मनीष टोप्पो ने कहा कि सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत एक लाख का इनामी पीएलएफआई नक्सली हाबिल मुण्डू उर्फ प्रफुल्ल मुण्डू ने अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है. जो विगत 2012 ई से संगठन में सक्रीय था. पीएलएफआई एरिया कमांडर मुरहू थाना क्षेत्र के बम्हनी गांव का निवासी है जिसके उपर कई थाना में 20 केस दर्ज हैं.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार
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