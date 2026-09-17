Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /PM मोदी के जन्मदिन पर रांची में जलेंगे 21 हजार आशीर्वाद के दीये, विपक्ष ने उठाए सवाल

PM मोदी के जन्मदिन पर रांची में जलेंगे 21 हजार 'आशीर्वाद के दीये', विपक्ष ने उठाए सवाल

Jharkhand News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झारखंड बीजेपी ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया. 21 हजार दीये जलाने के कार्यक्रम पर JMM ने सवाल खड़ा कर रहा है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:20 PM IST
PM मोदी के जन्मदिन पर रांची में जलेंगे 21 हजार 'आशीर्वाद के दीये', विपक्ष ने उठाए सवाल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत, परिवारों में मचा कोहराम
2
3
4
5