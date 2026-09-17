PM मोदी के जन्मदिन पर रांची में जलेंगे 21 हजार 'आशीर्वाद के दीये', विपक्ष ने उठाए सवाल

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Jharkhand News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झारखंड में बीजेपी की ओर से 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अल्बर्ट एक्का चौक पर 21 हजार दीये जलाए जा रहे हैं. वहीं, इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और इसे व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा और बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया.
बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा
बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को हम लोग सेवा और सुशासन के रूप में याद करते हैं. पीएम की 25 वर्षों की मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा देश की सेवा और अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाली रही है. गरीबों को केंद्र में रखकर समाज की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. विश्वकर्मा पूजा के साथ-साथ पीएम मोदी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है. लगातार यहां कार्यक्रम किए जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं. 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत हर लाभार्थी के घर एक-एक दीया लेकर प्रधानमंत्री के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना की जाएगी.
सेवा और संकल्प माह के रूप में मनेगा पीएम का जन्मदिन
वहीं बीजेपी नेता दीपक बंका ने बताया कि बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन को सेवा और संकल्प माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. प्रदेश से लेकर जिला और मंडल स्तर तक अलग-अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है. सेवा माह के रूप में काम होगा और हर कार्यकर्ता जनसेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा.
बीजेपी के कार्यक्रम पर उठाए सवाल
झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम को लगता है व्यक्ति पूजा की ये पराकाष्ठा होगी जो हमारे समाज और सनातन धर्म में कहीं भी ये मान्य नहीं है. यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है. एक दीया जलाने से पहले उन्हें यह आत्ममंथन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने दीये बुझ गए हैं. 2002 से लेकर 2026 तक कितने घरों के दीये बुझे हैं, चाहे वह दंगों के दौरान हो, कोरोना काल में हो, नोटबंदी के दौरान हो या बेरोजगारी और आतंकी हमलों के समय. इस देश के कितने दीये बुझाए गए हैं, अब जो दीये जलाए जाएंगे, उन पर तरस आता है.
देश के हालात पर बीजेपी को घेरा
वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. हमारी पार्टी और झारखंड की जनता की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. वे दीर्घायु हों, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है. दीये जलाने और उत्सव मनाने की बात की जा रही है. आज देश के माहौल पर गौर करिए. मणिपुर की क्या हालत है, बिहार बाढ़ में डूबा है और पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है. प्याज और चीनी के क्या हालात हैं? चीन लद्दाख और अरुणाचल में घुस चुका है. अमेरिका ने एकतरफा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी है. आर्थिक स्थिति पर हम एक्सपोज हो चुके हैं और विदेश नीति विफल है. ऐसे में कौन दीये जलाएगा और उत्सव मनाएगा? यह कार्यक्रम बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहेगा.