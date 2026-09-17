PM मोदी के जन्मदिन पर रांची में जलेंगे 21 हजार 'आशीर्वाद के दीये', विपक्ष ने उठाए सवाल

देश के हालात पर बीजेपी को घेरा

वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. हमारी पार्टी और झारखंड की जनता की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. वे दीर्घायु हों, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है. दीये जलाने और उत्सव मनाने की बात की जा रही है. आज देश के माहौल पर गौर करिए. मणिपुर की क्या हालत है, बिहार बाढ़ में डूबा है और पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है. प्याज और चीनी के क्या हालात हैं? चीन लद्दाख और अरुणाचल में घुस चुका है. अमेरिका ने एकतरफा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी है. आर्थिक स्थिति पर हम एक्सपोज हो चुके हैं और विदेश नीति विफल है. ऐसे में कौन दीये जलाएगा और उत्सव मनाएगा? यह कार्यक्रम बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहेगा.