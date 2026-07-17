/पीएम मोदी ने मुरी और पिस्का अमृत भारत रेलवे स्टेशन का किया शुभारंभ, राज्यपाल बोले- झारखंड के विकास को गति देने वाला कदम

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अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में मुरी और पिस्का स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. रांची डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को विश्वसनीय और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्विकसित स्टेशनों पर आम यात्रियों से जुड़ी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है.
राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, आज देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है. यह बता रहा है कि आगे भारत कैसा होगा. पीएम के नेतृत्व में भारतीय रेल तरक्की के रास्ते पर है. यह सिर्फ आधारभूत संरचना का विस्तार नहीं, राज्य के विकास को गति देने का कदम है.
बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, लगभग 125 साल बाद पिस्का रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है. जल्द ही हटिया और रांची रेलवे स्टेशन जो विश्वस्तरीय बन रही है, उसका भी उद्घाटन होगा.
झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, अमृत योजना के तहत कई स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है. राज्य सरकार और भारत सरकार के सामंजस्य से रेलवे को और बेहतर बना सकते हैं. राज्य सरकार इसके के लिए संकल्पित है.
सांसद महुआ माजी ने कहा, आने वाले समय में झारखंड के अन्य स्टेशनों का भी पुनर्निर्माण हो. झारखंड की खनिज संपदा देश भर में जाती है, लेकिन झारखंड में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई हैं. जिस तरह से एयरपोर्ट और पोर्ट प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, रेलवे को कभी प्राइवेट हाथों में न जाने दिया जाए.
इस मौके पर पिस्का स्टेशन पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे.