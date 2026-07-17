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पीएम मोदी ने मुरी और पिस्का अमृत भारत रेलवे स्टेशन का किया शुभारंभ, राज्यपाल बोले- झारखंड के विकास को गति देने वाला कदम

पीएम मोदी ने शुक्रवार को पिस्का और मुरी अमृत भारत रेलवे स्ट्रेशनों का शुभारंभ किया. इस दौरान झारखंड में सियासत भी देखने को मिली. यात्री सुविधाओं से इतर कुछ नेताओं ने सरकारी और प्राइवेट की रार छेड़ दी.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:34 PM IST
पीएम मोदी ने मुरी और पिस्का अमृत भारत रेलवे स्टेशन का किया शुभारंभ, राज्यपाल बोले- झारखंड के विकास को गति देने वाला कदम
Image Credit: पीएम मोदी (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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