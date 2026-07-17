/पीएम मोदी ने मुरी और पिस्का अमृत भारत रेलवे स्टेशन का किया शुभारंभ, राज्यपाल बोले- झारखंड के विकास को गति देने वाला कदम

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में मुरी और पिस्का स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया. रांची डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को विश्वसनीय और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्विकसित स्टेशनों पर आम यात्रियों से जुड़ी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है.