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पीएम मोदी ने खाई 'झालमुड़ी', तो रद्द हो गई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, आखिर कैसे?

PM Modi: तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में 'झालमुड़ी ब्रेक' को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. TMC ने आरोप लगाया कि मोदी के वहां ज्यादा देर रुकने के फैसले की वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी के लिए तय चुनावी प्रचार पूरा किए बिना ही रांची लौटना पड़ा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 20, 2026, 01:09 PM IST

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TMC ने 'झालमुड़ी ब्रेक' को लेकर PM मोदी पर साधा निशाना
TMC ने 'झालमुड़ी ब्रेक' को लेकर PM मोदी पर साधा निशाना

Jharkhand News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने झाड़ग्राम में 'झालमुड़ी' खाई. पीएम मोदी के 'झालमुड़ी ब्रेक' की वजह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली रद्द करनी पड़ी. उनको बीच में ही चुनाव प्रचार छोड़कर वापस झारखंड लौटना पड़ा. ये आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि मोदी के वहां ज्यादा देर रुकने के फैसले की वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी के लिए तय चुनावी प्रचार पूरा किए बिना ही रांची लौटना पड़ा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रधानमंत्री मोदी के इस 'झालमुड़ी ब्रेक' को महज फ़ोटो खिंचवाने का दिखावा बताया. साथ ही पीएम मोदी पर एक आदिवासी नेता का अपमान करने का आरोप लगाया.

तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की आदिवासी-विरोधी मानसिकता सबके सामने बेनकाब हो गई है, क्योंकि 'प्रधान सेवक' ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाने के लिए अपना रुकने का समय बढ़ा दिया, इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन को झाड़ग्राम में अपना हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि मोदी वहां मौजूद थे.

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टीएमसी ने आगे कहा कि दो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता। जमीन पर रोक दिए गए। घंटों इंतजार करवाया गया। आखिरकार उन्हें अपना तय कार्यक्रम पूरा किए बिना ही रांची लौटने पर मजबूर होना पड़ा. यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने के लंबे ब्रेक और फोटो खिंचवाने के दिखावे को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक गरिमा से ज्यादा अहमियत दी गई. आदिवासियों के नेताओं के लिए मोदी के मन में यही सम्मान है. उन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए उनके मन में यही इज्जत है, जो उनके सामने घुटने नहीं टेकते. वह झाड़ग्राम आदिवासियों के वोट पाने आए थे, लेकिन जाते-जाते उन्होंने उन्हीं लोगों का अपमान कर दिया, जिनके साथ खड़े होने का वह दावा करते थे। बंगाल ने यह सब देखा है। और 4 मई को बंगाल इसे ज़रूर याद रखेगा.

दरअसल, 19 अप्रैल, 2026 दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी गहमागहमी और राजनीतिक सरगर्मी के बीच 'झालमुड़ी' खरीद कर खाई थी. झाड़ग्राम में अपना भाषण समाप्त करने के बाद पीएम मोदी एक झालमुड़ी की दुकान की ओर बढ़े और कहा कि भाई, हमें अपनी झालमुड़ी खिलाओ. जैसे ही दुकान वाले ने झालमुड़ी बनाना शुरू किया, प्रधानमंत्री ने उससे थोड़ी बातचीत की और पूछा, झालमुड़ी कितने की होती है? इसके बाद उन्होंने पैसे देने के लिए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला. इसी बीच दुकानदार ने पूछा कि आप प्याज खाते हैं? पीएम ने जवाब दिया कि हां, प्याज खाते हैं. बस दिमाग नहीं खाते.

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