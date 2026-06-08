Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Jharkhand Politics: CM हेमंत को PMLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

Jharkhand Politics: CM हेमंत को PMLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:56 AM IST
Jharkhand Politics: CM हेमंत को PMLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
Image Credit: हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

About the Author

Zee Bihar-Jharkhand Web Team

Zee Bihar-Jharkhand Web Team

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राज्यसभा चुनावःपरिमल नथवानी को समर्थन देगा NDA, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे
Jharkhand Rajya Sabha Chunav 202620 min ago
2
khan sir35 min ago
3
Nawada News37 min ago
4
Jehanabad news54 min ago
5
Pawan Singh57 min ago