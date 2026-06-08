/Jharkhand Politics: CM हेमंत को PMLA कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मामले में आरोपों को इस स्तर पर खारिज करने का आधार नहीं बनता. यह मामला बड़गाईं अंचल के शांति नगर क्षेत्र में स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है.