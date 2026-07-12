खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू उर्फ 'मास्टर' को किया गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

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खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान राजेंद्र साहू उर्फ राजेंद्र साव या 'मास्टर' के तौर पर हुई है, जो कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था. वह तोरपा थाना क्षेत्र में दो बड़ी आपराधिक घटनाओं के साथ-साथ कर्रा थाना क्षेत्र में गाड़ियों में आग लगाने और रंगदारी (लेवी वसूली) के मामलों में भी शामिल रहा है. इसके अलावा, राजेंद्र खूंटी और मुरहू थाना क्षेत्रों में अपने स्क्वाड के सदस्यों के साथ तीन अन्य घटनाओं में भी शामिल था, जिसके कारण पुलिस उसे तलाश रही थी.
पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर, तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मुरहू थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया. उसकी दी गई जानकारी के आधार पर एक देसी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार, राजेन्द्र साहू के खिलाफ सिर्फ 2017 से अब तक हत्या, लूट, अवैध हथियार रखने और हिंसक वारदातों सहित कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. वर्ष 2017 में मुरहू थाना कांड संख्या 71/2017 में हत्या, आपराधिक साक्ष्य छिपाने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 में मुरहू थाना कांड संख्या 82/2020 में लूट और अपराध से संबंधित संपत्ति रखने के मामले में उसका नाम सामने आया.
साल 2026 में उसके खिलाफ लगातार कई मामले दर्ज हुए. 24 मार्च को तोरपा थाना कांड संख्या 19/2026 में जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने, 2 मई को कर्रा थाना कांड संख्या 31/2026 में हिंसक वारदात, अवैध हथियार और सीएलए एक्ट, 6 मई को कर्रा थाना कांड संख्या 33/2026 में आपराधिक गिरोह और हथियार रखने, 9 मई को खूंटी थाना कांड संख्या 65/2026 में अवैध हथियार रखने और 18 मई को तोरपा थाना कांड संख्या 28/2026 में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया. इस कार्रवाई में तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार, कर्रा थाना प्रभारी राजू कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार