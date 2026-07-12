खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू उर्फ 'मास्टर' को किया गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

साल 2026 में उसके खिलाफ लगातार कई मामले दर्ज हुए. 24 मार्च को तोरपा थाना कांड संख्या 19/2026 में जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने, 2 मई को कर्रा थाना कांड संख्या 31/2026 में हिंसक वारदात, अवैध हथियार और सीएलए एक्ट, 6 मई को कर्रा थाना कांड संख्या 33/2026 में आपराधिक गिरोह और हथियार रखने, 9 मई को खूंटी थाना कांड संख्या 65/2026 में अवैध हथियार रखने और 18 मई को तोरपा थाना कांड संख्या 28/2026 में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया. इस कार्रवाई में तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार, कर्रा थाना प्रभारी राजू कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है.