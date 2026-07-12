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खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू उर्फ 'मास्टर' को किया गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू उर्फ 'मास्टर' को गिरफ्तार किया है. साथ ही, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. साहू के खिलाफ साल 2017 से अब तक हत्या, लूट, अवैध हथियार रखने और हिंसक वारदातों सहित कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:04 PM IST
खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू उर्फ 'मास्टर' को किया गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद
Image Credit: खूंटी में पुलिस ने PLFI नक्सली राजेंद्र साहू को किया गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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