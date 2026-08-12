JPSC छात्र आंदोलनः 'हेमंत सोरेन बेनकाब हो गए', रात में धरनास्थल पर पुलिस पहुंचने पर सियासत शुरू

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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है. मंगलवार (11 अगस्त) की देर रात को धरनास्थल पर प्रदर्शनस्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस की ओर से रात के अंधेरे उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाने का प्रयास किया गया. इसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों के साथ रात के अंधेरे में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. वहीं, जेएमएम का कहना है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है.
बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि कल रात हेमंत सोरेन एक बार फिर बेनकाब हो गए. रात के एक बजे पूरा जिला प्रशासन जबरन छात्रों से धरनास्थल खाली करने पहु्ंचा था. इससे पहले भी रात के अंधेरे का फायदा उठा कर प्रशासन ने विधानसभा घेराव करने वाले छात्रों की लाठी-डंडे से पिटाई की थी. सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ये झारखंड के बच्चे हैं, इन पर अत्याचार महंगा पड़ेगा. आपने जो नौकरी बेची है, आपको जवाब देना होगा, नहीं तो छात्र इस सरकार की जड़ें हिला देंगे.
बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जनाधार हीन पार्टी हैं. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वह हमारे हैं. हम रास्ता निकाल लेंगे. ये लोग कहां से बीच में आ जाते हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा को जूठा खाना खाने की आदत है. छात्र उन्हें बुला नहीं रहे, वह जबरदस्ती वहां पहुंच जा रहे हैं. जेएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिला प्रशासन को उसे आंदोलन में कुछ सामाजिक तत्वों के घुसने का इनपुट मिला था. छात्रों की सुरक्षा के लिए देर रात वहां पुलिस टीम गई थी.