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गांडेय में मंडप पर पहुंची पुलिस, प्रशासन की सजगता से रुकवाया गया बाल विवाह

गिरिडीह के गांडेय प्रखंड के मोहनडीह गांव में प्रशासन ने समय पर कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया है. चाइल्ड हेल्पलाइन की गुप्त सूचना पर बीडीओ और पुलिस टीम ने जांच की और पाया कि बच्ची नाबालिग है. टीम ने मौके पर पहुँचकर शादी रुकवाई और बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया.

Written By  Mrinal Sinha|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 12, 2026, 09:16 PM IST

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मोहनडीह में रुकवाया गया बाल विवाह
मोहनडीह में रुकवाया गया बाल विवाह

गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहाँ प्रशासन की सूझबूझ और फुर्ती की वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी खराब होने से बच गई. मोहनडीह गांव में हो रहे एक बाल विवाह को पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर रुकवा दिया. यह पूरा मामला गांडेय के मोहनडीह गांव का है. रविवार को 'चाइल्ड हेल्पलाइन' को किसी ने चुपके से जानकारी दी कि गांव में एक छोटी बच्ची की शादी करवाई जा रही है, जो अभी दुल्हन बनने के लायक नहीं है. जैसे ही यह खबर मिली, तुरंत इसकी जानकारी गांडेय के बीडीओ निशांत अंजुम को दी गई. बीडीओ ने बिना समय गंवाए बाल संरक्षण विभाग के सुबोध कुमार को मामले की जांच करने भेजा. जब टीम गांव पहुँची और जांच की, तो पता चला कि बच्ची सच में नाबालिग है और उसकी शादी करना कानूनन अपराध है.

जैसे ही बच्ची के नाबालिग होने की पक्की खबर मिली, प्रशासन की एक बड़ी टीम गांव पहुँच गई. इस टीम में गांडेय थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षिका और चाइल्ड लाइन के सदस्य शामिल थे. गांव के मुखिया और आंगनबाड़ी सेविका ने भी इसमें मदद की. टीम ने शादी के घर पहुँचकर घरवालों को समझाया कि बाल विवाह करना गलत है. अधिकारियों के कड़े रुख को देखकर शादी की रस्में तुरंत रोक दी गईं और इस तरह वह बच्ची 'बालिका वधू' बनने से बच गई.

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शादी रुकवाने के बाद बच्ची को 'बाल कल्याण समिति' के सामने पेश किया गया. समिति के आदेश के बाद बच्ची के माता-पिता से एक 'बाउंड' भरवाया गया कि वे भविष्य में अपनी बेटी की शादी उम्र पूरी होने से पहले नहीं करेंगे. फिलहाल बच्ची को उसके माता-पिता के पास ही रहने दिया गया है, लेकिन प्रशासन उस पर नजर रखेगा. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी छोटी बच्ची की शादी हो रही हो, तो तुरंत 1098 नंबर पर फोन करें. प्रशासन ने साफ कहा कि बाल विवाह करना बच्चों के अधिकारों को छीनना है और ऐसा करने वालों को जेल भी हो सकती है.

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