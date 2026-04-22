पुलिस पर तानी बंदूक, तो शूटर सत्यम पाठक का पुलिस ने कर दिया हाफ एनकाउंटर

Ranchi Encounter: झारखंड की राजधानी रांची के सरोवर नगर के डैम साइड इलाके में रहने वाले लोग इस वक्त चौंक गए जब बुधवार की अहले सुबह गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी. यहां पर भार्गव सिंह हत्याकांड का आरोपी सत्यम पाठक ने पुलिस की गिरफ्त में भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका हॉफ एनकाउंटर कर दिया.

पंडरा ओपी इलाके में हुए भार्गव सिंह हत्याकांड का शूटर सत्यम पाठक पुलिस की गिरफ्त में है. जिसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं और उसकी ही निशानदेही पर अन्य हथियार की बरामद की के लिए पुलिस पहले सुबह उसे सरोवर नगर के जंगल में ले गई. मौके का फायदा उठाते हुए गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगा और इस दौरान उसने फायरिंग भी की, जिसमें पुलिस के एक अफसर घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सत्यम पाठक का हाफ एनकाउंटर कर दिया और उसके दोनों पैरों में गोली लगी.

मामले की जानकारी देते हुए रांची के राकेश रंजन ने बताया कि भार्गव सिंह हत्याकांड को लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें विजय टेटे नाम के अपराधी का नाम सामने आया. जिसकी गिरफ्तारी हुई और तफ्तीश तेज कर दी है. पुलिसिया पूछताछ और फुटेज के आधार पर अपराधी सत्यम पाठक का नाम सामने आया. जो इस हत्याकांड का शूटर है.

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दरअसल, सत्यम पाठक शक्ति सिंह हत्याकांड और पार्षद वेद प्रकाश हत्याकांड आरोपी है. पुलिस ने बताया कि अपराधी को गिरफ्तार कर अन्य हथियार के रिकवरी के लिए इसे टाइम साइड लाया गया तो फायरिंग करते हुए अपराधी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. फिलहाल, सत्यम पाठक घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज चल रहा है इसे उम्मीद आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं.

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