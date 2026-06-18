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RSS कार्यालय हमला: थाने से फरार आरोपी सैफ का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर

Jharkhand News: आरोपी सैफ ने पुलिस की गाड़ी में ही सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस को आत्मरक्षा में आरोपी पर गोली चलानी पड़ी. इस हाफ एनकाउंटर में सैफ के पैर में गोली लगी है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST
RSS कार्यालय हमला: थाने से फरार आरोपी सैफ का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर
Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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