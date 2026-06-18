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Ranchi News: आरएसएस कार्यालय हमले के आरोपी सैफ का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया. घटना के मुख्य आरोपियों में से एक सैफ, जो पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, उसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान सैफ के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हाजत की खिड़की तोड़कर हुआ था फरार
जानकारी के अनुसार, आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने की हाजत में रखा था. मगर, आरोपी हाजत की खिड़की तोड़कर पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया. आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस ने फौरन पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी. फरार होने के बाद सैफ शहर से भागने की फिराक में था.
पुलिस की स्पेशल टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए इनपुट के आधार पर मांडर टोल प्लाजा के पास एक बस को रोका. तलाशी के दौरान पुलिस ने सैफ को बस के अंदर से दोबारा धर दबोचा. जब पुलिस टीम सैफ को दोबारा गिरफ्तार कर वापस ला रही थी, तो उसने भागने का प्रयास किया. आरोपी सैफ ने पुलिस की गाड़ी में ही सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस को आत्मरक्षा में आरोपी पर गोली चलानी पड़ी. इस हाफ एनकाउंटर में सैफ के पैर में गोली लगी है.
मामले में दो अन्य आरोपी भी गिरफ्तार
आरएसएस कार्यालय हमले के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम- अमन अंसारी और सायन खान है. पुलिस फिलहाल इन सभी से आगे की पूछताछ कर रही है.