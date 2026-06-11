/भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमकर बरसे

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है. मंत्री ने कहा कि उन्हें आशंका है कि भाजपा और परिमल नाथवानी के बीच कोई राजनीतिक समझौता हुआ है. भाजपा को यदि चुनाव लड़ना था तो उसे अपना अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए था.