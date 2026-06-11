/भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमकर बरसे

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झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है. मंत्री ने कहा कि उन्हें आशंका है कि भाजपा और परिमल नाथवानी के बीच कोई राजनीतिक समझौता हुआ है. भाजपा को यदि चुनाव लड़ना था तो उसे अपना अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए था.
बीजेपी पर बाजार खोलने का आरोप
स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा ने बाजार खोल दिया है और विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि एनडीए किसी भी कीमत पर आवश्यक संख्या नहीं जुटा पाएगा.
नामांकन को लेकर कोर्ट और चुनाव आयोग जाने की तैयारी
परिमल नाथवानी के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग और न्यायालय तक ले जाएगी. उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे.
इंडिया गठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने 16 विधायकों का पूरा समर्थन है. कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सिपाहियों की पार्टी है और हमारे विधायक नमक हराम नहीं हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा समर्थन मिलेगा.
बीजेपी विधायकों के समर्थन का दावा
स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि भाजपा के कुछ विधायक भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने किसी विधायक का नाम नहीं लिया.
रिसॉर्ट पॉलिटिक्स से किया इनकार
विधायकों को बाहर भेजे जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को किसी तरह की रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है. वे यहीं रहकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है.
सीता सोरेन को लेकर भी बीजेपी पर साधा निशाना
इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार उतारने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर गलत संदेश दिया है. मंत्री ने कहा कि अगर पार्टी के पास उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था तो उसे अपनी नेता सीता सोरेन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक बार फिर सीता सोरेन की उपेक्षा की है.