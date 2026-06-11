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भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमकर बरसे

KJarkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के बाद अब सरगर्मी और बढ़ गई है. परिमल नथवानी के नामांकन पर कांग्रेस की आपत्ति खारिज होने के बाद पार्टी के नेता आक्रामक हो गए हैं और भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 11, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:49 PM IST
भाजपा ने अपना अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमकर बरसे
Image Credit: इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता

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