/छात्रों पर दर्ज FIR वापसी पर झारखंड में राजनीतिक घमासान, 8 से 11 सितंबर तक बीजेपी करेगी जिला-स्तरीय प्रदर्शन

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झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग को लेकर BJP और सत्ताधारी पार्टी के बीच टकराव चल रहा है. BJP ने 8 से 11 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है. पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रही है और चेतावनी दी है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं, तो आंदोलन और तेज हो जाएगा.
वहीं, इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जो विपक्षी नेता दिल्ली में छात्रों के समर्थन में आंसू बहा रहे थे, वे झारखंड के हालात पर चुप हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लिए जा सकते हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं. झारखंड बीजेपी की ओर से दी गई 48 घंटे की समय-सीमा खत्म हो गई है. इसीलिए अब सड़क पर मुलाकात होगी.
राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही इस्तेमाल
JMM महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि भाजपा के 48 घंटे के अल्टीमेटम और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा छात्रों के नाम पर राजनीतिक नौटंकी है और भाजपा युवाओं के आक्रोश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है. भाजपा को पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए. केंद्र और झारखंड में वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा किए, इसका जवाब भाजपा दे. झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने से भाजपा की असलियत नहीं छिपेगी.
राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं
बीजेपी के आंदोलन की रणनीति पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दाहीन भाजपा छात्रों के नाम पर खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है. कांग्रेस नेता डॉ तौशीफ ने कहा भाजपा के पास साफ तौर पर राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. छात्रों के नाम पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, इन का आंदोलन टायें-टायें-फीस हो जाएगा. राज्य की जनता जानती है और छात्र भी जानते हैं, भाजपा राजनीतिक नौटंकी कर रही है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे छात्रों के आंदोलन को भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया. छात्रों से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है.
बता दें कि छात्रों के मुद्दे को लेकर झारखंड बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर चुकी है और उसके बाद सत्ताधारी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल भी मुख्य सचिव से मुलाकात की. फिलहाल, झारखंड में सत्ताधारी और विपक्षी दल छात्रों से जुड़े मुद्दे पर आमने-सामने हैं.
रिपोर्ट: धीरज ठाकुर