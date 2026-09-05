/छात्रों पर दर्ज FIR वापसी पर झारखंड में राजनीतिक घमासान, 8 से 11 सितंबर तक बीजेपी करेगी जिला-स्तरीय प्रदर्शन

राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं

बीजेपी के आंदोलन की रणनीति पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दाहीन भाजपा छात्रों के नाम पर खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है. कांग्रेस नेता डॉ तौशीफ ने कहा भाजपा के पास साफ तौर पर राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. छात्रों के नाम पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, इन का आंदोलन टायें-टायें-फीस हो जाएगा. राज्य की जनता जानती है और छात्र भी जानते हैं, भाजपा राजनीतिक नौटंकी कर रही है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे छात्रों के आंदोलन को भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया. छात्रों से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है.