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झारखंड में परिसीमन पर सियासी संग्राम: कांग्रेस ने लगाया सीटें घटाने की साजिश का आरोप, बीजेपी ने भी दी प्रतिक्रिया

झारखंड में परिसीमन पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है. कांग्रेस ने सीटें घटाने की साजिश का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि हमलोग परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी सीटों की संख्या अगर घटती है तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:50 AM IST
झारखंड में परिसीमन पर सियासी संग्राम: कांग्रेस ने लगाया सीटें घटाने की साजिश का आरोप, बीजेपी ने भी दी प्रतिक्रिया
Image Credit: झारखंड में परिसीमन पर सियासी संग्राम (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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