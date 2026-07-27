/झारखंड में परिसीमन पर सियासी संग्राम: कांग्रेस ने लगाया सीटें घटाने की साजिश का आरोप, बीजेपी ने भी दी प्रतिक्रिया

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झारखंड में परिसीमन को लेकर बयानबाजी और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. झारखंड कांग्रेस समेत गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं. जहां कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि उन्हें परिसीमन से कोई आपत्ति नहीं है, वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर यह प्रक्रिया करके झारखंड में आदिवासी सीटों की संख्या कम करने की साजिश रची जा रही है. राज्य में परिसीमन और सीटों की कथित कटौती को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है.
'परिसीमन बिल भी संसद में आएगा'
कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और जैसे संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक परिसीमन बिल भी संसद में आएगा. बंधु तिर्की ने कहा कि झारखण्ड राज्य में लोक सभा और विधानसभा की जो आदिवासियों की सीट है, वो बढ़े, लेकिन घटे नहीं. हमलोग परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी सीटों की संख्या अगर घटती है तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी मुद्दे को लेकर 30 अगस्त रैली का आयोजन हो रहा है.
'इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं'
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है. कोई आज नया परिसीमन नहीं होगा. कई राज्यों में कई बार परिसीमन हो चुका है. इस प्रकार के प्रक्रिया से किसी को डरने की जरूरत नहीं ना किसी को भगाने की जरूरत है. संवैधानिक कार्य है जो संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है. विपक्ष ने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध किया और जब भी कोई अच्छा काम प्रारंभ होता है कांग्रेस इसका विरोध करती है. कानून जो रहेगा उसके अनुसार परिसीमन होगा.
रिपोर्ट: धीरज ठाकुर