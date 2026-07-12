झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा- 'ग्रामीणों में भ्रम, फॉर्म भरने में हो रही है भारी दिक्कत'

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झारखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इस बीच, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम है और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर काम का बोझ बढ़ गया है. साथ ही, पार्टी कार्यकर्ता लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं. झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं. ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच SIR प्रक्रिया को लेकर भ्रम है और कई लोगों तक गलत जानकारी पहुंच रही है.
उन्होंने कहा कि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें फॉर्म भरने में मुश्किल हो रही है. इसलिए, वोटरों की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर तैनात किया गया है. उन्होंने सभी वोटरों से अपील की कि वे फॉर्म भरने के लिए अपने-अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और BLO और BLA से मदद लें. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पूरे राज्य में SIR प्रक्रिया पर नजर रख रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए कांग्रेस, अल्पसंख्यक और ईसाई समुदायों के वोटरों के वोट हटाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि BLO पर बहुत अधिक दबाव है और सीमित समय में सभी फॉर्म भरवाना कोई आसान काम नहीं है. इसलिए, स्थानीय चुनाव अधिकारियों को BLO पर बेवजह दबाव नहीं डालना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी नए, मौजूदा और डुप्लिकेट वोटरों से जुड़े मामलों पर भी कड़ी नजर रख रही है.