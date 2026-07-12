झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा- 'ग्रामीणों में भ्रम, फॉर्म भरने में हो रही है भारी दिक्कत'

झारखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इस बीच, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम है और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर काम का बोझ बढ़ गया है. साथ ही, पार्टी कार्यकर्ता लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं. झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं. ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच SIR प्रक्रिया को लेकर भ्रम है और कई लोगों तक गलत जानकारी पहुंच रही है.