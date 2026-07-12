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झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा- 'ग्रामीणों में भ्रम, फॉर्म भरने में हो रही है भारी दिक्कत'

झारखंड में SIR पर सियासत तेज हो गई है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ग्रामीणों में भ्रम है, फॉर्म भरने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस, अल्पसंख्यक और ईसाई समुदायों के वोटरों के वोट हटाने की कोशिश की जा रही है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:37 PM IST
झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा- 'ग्रामीणों में भ्रम, फॉर्म भरने में हो रही है भारी दिक्कत'
Image Credit: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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