धनबाद जिला परिषद में सियासी भूचाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच 'आर-पार' की जंग शुरू

धनबाद जिला परिषद में इन दिनों सियासी घमासान अपने चरम पर है. 'गांव की सरकार' कहे जाने वाले इस संस्थान में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह और उपाध्यक्ष सरिता देवी एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई हैं. विकास के दावों के बीच अब अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है.

धनबाद जिला परिषद के इतिहास में यह संभवतः सबसे बड़ा सियासी संघर्ष है. कभी एक साथ मिलकर काम करने वाली अध्यक्ष शारदा सिंह और उपाध्यक्ष सरिता देवी के बीच अब दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को पद से हटाने की जुगत में लग गए हैं. दोनों गुट अपने-अपने समर्थक सदस्यों के साथ लगातार गोपनीय बैठकें कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष समर्थकों की ओर से अब तक चार महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि 22 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव का एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है, और बहुमत जुटाने के लिए एक विशेष सदस्य को कमान सौंपी गई है.

झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के नियमों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया काफी जटिल है. प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है. इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक बुलाई जाती है. हालांकि, प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने और पद से हटाने के लिए कुल 45 सदस्यों में से तीन-चौथाई यानी कम से कम 34 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है. फिलहाल, उपाध्यक्ष खेमे के पास 10 से 12 सदस्यों का साथ बताया जा रहा है, लेकिन वे भी अन्य सदस्यों से संपर्क साधकर अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं.

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मई-जून 2022 में हुए पंचायत चुनाव के बाद 15 जून को जब शारदा सिंह अध्यक्ष और सरिता देवी उपाध्यक्ष चुनी गई थीं, तब दोनों के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद थी. लेकिन समय बीतने के साथ-साथ यह रिश्ता कड़वाहट में बदल गया. सूत्रों की मानें तो यह विवाद विकास योजनाओं से ज्यादा अधिकारों की लड़ाई, सरकारी आवास, वाहन और फाइलों के निष्पादन को लेकर शुरू हुआ. धीरे-धीरे यह मनमुटाव इतना गहरा गया कि आज दोनों पक्ष मीडिया के सामने एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

अध्यक्ष शारदा सिंह का कहना है कि उनका एकमात्र एजेंडा जिले का विकास है. उन्होंने आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत उपाध्यक्ष समर्थकों ने की है. शारदा सिंह के अनुसार, उन्होंने उपाध्यक्ष को बैठक में आमंत्रित किया था, लेकिन उनके न आने पर सदस्यों ने सख्त फैसला लिया. दूसरी ओर, उपाध्यक्ष सरिता देवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई पहल नहीं की है और अध्यक्ष समर्थक ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. सरिता देवी के मुताबिक, वे जिला परिषद की गरिमा को बचाए रखना चाहती हैं.

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इस सियासी खींचतान के बीच गिरिडीह लोकसभा सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने जिला परिषद के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पिछले चार सालों में जिला परिषद में सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई है. धरातल पर काम करने के बजाय केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है. इस आपसी लड़ाई के कारण धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पूरी तरह से बाधित हो गया है. अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की यह ऊंट किस करवट बैठती है.