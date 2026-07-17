/परिसीमन बिल को लेकर झारखंड में शुरू हुई सियासत, पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

राज्य चुनें
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन बिल ला सकती है. इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं. झारखंड में भी इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है.
बिना जातीय जनगणना के परिसीमन का विरोध: कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने कहा कि हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा की मंशा, नीति और नीयत का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीट बढ़े, उसमें कोई गुरेज नहीं है लेकिन बिना आरक्षण, बिना जातीय जनगणना के ऐसा करने का हम विरोध कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि पहले इन सब बातों पर चर्चा हो, तब परिसीमन बिल लाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब वन नेशन, वन इलेक्शन की ओर जाना चाहती है और अपनी सुविधा के मुताबिक काम करना चाहती है. हम इसका भी विरोध करते हैं.
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक खास मंशा के साथ बिल लाना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन बिल लाना है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. आम लोगों से राय ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. देशभर में अगर एससी-एसटी की सीटें घटेंगी तो हम उसका विरोध करेंगे.
कांग्रेस नहीं चाहती कि झारखंड की सीटें बढ़े: मरांडी
वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिसीमन बिल को लेकर कहा कि कांग्रेस शुरू से नहीं चाहती कि देश में लोकसभा की सीटें बढ़े और महिलाओं को रिजर्वेशन मिले. उन्होंने कहा कि अगर 50 फ़ीसदी सीटें लोकसभा में बढ़ जाएं और 33 फ़ीसदी महिलाओं को रिजर्वेशन मिले तो कांग्रेस को यह पसंद नहीं आएगा. झारखंड में अगर 14 लोकसभा सीटें हैं तो 21 हो जाएंगी. विधानसभा की भी सीटें बढ़ेंगी. इंडिया ब्लॉक झारखंड में सीटें बढ़े, इसका पक्षधर है या नहीं, यह उन्हें बताना चाहिए.
आदिवासी सीटों की संख्या घटाना चाहती है सरकार: झामुमो
दूसरी ओर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि परिसीमन समय की मांग है. जहां जनसंख्या बढ़ती है, वहां परिसीमन की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र सरकार परिसीमन के माध्यम से आदिवासी सीटों की संख्या घटाना चाहती है. केंद्र की यह कोशिश है कि विपक्षी दलों को कैसे कमजोर किया जाए. जो आरक्षित सीटें हैं, उसे कम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे. पार्टी ने कहा कि परिसीमन से ऐतराज नहीं है, लेकिन आरक्षित सीटों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उलगुलान होगा.