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परिसीमन बिल को लेकर झारखंड में शुरू हुई सियासत, पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार संसद में परिसीमन बिल लेकर आने वाली है. उसको लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक राजनीति तेज हो गई है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:13 PM IST
परिसीमन बिल को लेकर झारखंड में शुरू हुई सियासत, पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
Image Credit: परिसीमन बिल पर झारखंड में पॉलिटिक्स (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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