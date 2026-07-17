/परिसीमन बिल को लेकर झारखंड में शुरू हुई सियासत, पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने कहा कि हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा की मंशा, नीति और नीयत का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीट बढ़े, उसमें कोई गुरेज नहीं है लेकिन बिना आरक्षण, बिना जातीय जनगणना के ऐसा करने का हम विरोध कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि पहले इन सब बातों पर चर्चा हो, तब परिसीमन बिल लाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब वन नेशन, वन इलेक्शन की ओर जाना चाहती है और अपनी सुविधा के मुताबिक काम करना चाहती है. हम इसका भी विरोध करते हैं.