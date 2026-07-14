दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत: बीजेपी ने बताया 'री-पैकेजिंग', सत्ताधारी दल ने भी किया पलटवार

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हाल ही में दिल्ली में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स समिट पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने इसे दावोस में साइन किए गए MoU की सिर्फ री-पैकेजिंग बताया था. इससे राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई. जैसे ही बीजेपी ने हमला तेज किया, सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों ने पलटवार करते हुए विपक्ष को मुद्दाविहीन विपक्ष बताया और कहा कि वे सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा- मैं झारखंड सरकार से जानना चाहता हूं कि विदेश में हुई इन्वेस्टर्स मीट का क्या नतीजा निकला और अब तक झारखंड में असल में कितनी इंडस्ट्रीज स्थापित हुई हैं? उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए और पूरी जानकारी देने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि निवेश के क्षेत्र में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. यहां तक कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों से भी झारखंड या वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है. ऐसे कार्यक्रम केवल जनता को गुमराह करने के लिए होते हैं. लोग नतीजे देखना चाहते हैं. आयोजित समिट के ठोस परिणाम कहां हैं? इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी समिट से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. वहीं, मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि अगर यह री-पैकेजिंग का मामला है, तो जो लोग पहले दावोस यात्रा और कार्यक्रम को नाकाम बता रहे थे और अब वहां की गई कोशिशों को मान रहे हैं. वही लोग असल में री-पैकेजिंग की बात कर रहे हैं. विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और कहने के लिए कुछ खास नहीं है, सवाल उठा रहा है. ऐसे लोगों को अयोध्या की संवेदनशील घटना पर भी अपनी बात रखनी चाहिए.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा है. बल्कि राज्य के लोगों और निवेशकों ने झारखंड और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है. सरकार और झारखंड की जनता, दोनों में ही भरोसा है. पद्म श्री और वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त ने कहा कि MoU पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिशें होनी चाहिए, यह एक ऐसा काम है जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की जरूरत है. क्योंकि यह अकेले सरकार के बस की बात नहीं है. इन योजनाओं को हकीकत में बदलना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजनीतिक समाधान की भी जरूरत होगी. हालांकि, यहां औद्योगिक विकास की भरपूर संभावनाएं हैं.