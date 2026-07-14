दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत: बीजेपी ने बताया 'री-पैकेजिंग', सत्ताधारी दल ने भी किया पलटवार

उन्होंने कहा कि निवेश के क्षेत्र में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. यहां तक कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों से भी झारखंड या वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है. ऐसे कार्यक्रम केवल जनता को गुमराह करने के लिए होते हैं. लोग नतीजे देखना चाहते हैं. आयोजित समिट के ठोस परिणाम कहां हैं? इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी समिट से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. वहीं, मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि अगर यह री-पैकेजिंग का मामला है, तो जो लोग पहले दावोस यात्रा और कार्यक्रम को नाकाम बता रहे थे और अब वहां की गई कोशिशों को मान रहे हैं. वही लोग असल में री-पैकेजिंग की बात कर रहे हैं. विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और कहने के लिए कुछ खास नहीं है, सवाल उठा रहा है. ऐसे लोगों को अयोध्या की संवेदनशील घटना पर भी अपनी बात रखनी चाहिए.