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दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत: बीजेपी ने बताया 'री-पैकेजिंग', सत्ताधारी दल ने भी किया पलटवार

Jharkhand Politics: दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. एक तरफ बीजेपी ने इस 'री-पैकेजिंग' बताया तो सत्ताधारी दल ने भी जोरदार पलटवार किया है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:21 PM IST
दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत: बीजेपी ने बताया 'री-पैकेजिंग', सत्ताधारी दल ने भी किया पलटवार
Image Credit: दिल्ली इन्वेस्टर्स समिट पर झारखंड में सियासत (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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