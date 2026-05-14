PM मोदी की अपील पर सियासत जारी, BJP ने बताया देशहित में फैसला तो JMM-कांग्रेस ने कही ये बात

Politics On PM Modi Appeal: पीएम मोदी ने हाल ही में देश हित में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है. ईंधन बचाने के लिए पीएम मोदी ने अपने काफिले में केवल 2 गाड़ियों को ही रखा है. इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कर दी है. कई राज्यों के राज्यपाल ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. इनमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हैं. हालांकि, इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है. बीजेपी ने इस फैसले को देशहित में बताते हुए समर्थन किया है. वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमलावर है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी नेताओं की ओर कारकेड कम किए जाने को लेकर तीखा हमला किया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद बीजेपी के नेता सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन जब मीडिया में उनकी किरकिरी होने लगी तब जाकर उन्होंने गाड़ियों को काम किया गया है. मनोज पांडेय ने कहा कि विश्व गुरु कहने वाले लोग आज ट्रंप के पिछलगू बने हुए हैं. देश को अभी जरूरत है कुछ ऐसी नीति की जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, लेकिन कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री कुछ भी ठोस नहीं कर पा रहे हैं. वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा पहले अपने में अमल करे, फिर उपदेश दे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में सामंजस्य होता है, लेकिन भाजपा सरकार में यह चरितार्थ नहीं होता. उन्होंने कहा कि जब अकाल पड़ा तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से एक शाम भोजन न करने की अपील की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद उपवास शुरू किया था. जब देश संकट से गुजर रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने जेवर भी दे दिए थे. वहीं बीजेपी नेता अपने कारवां में सैकड़ों गाड़ियां लेकर चल रहे हैं.

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उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि फॉरेन रिजर्व करेंसी को ध्यान में रख कर पीएम ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की अपील की है. झारखंड बीजेपी भी इसके अनुपालन की तैयारी में जुटी है. राज्यपाल ने काफिले की गाड़ियां कम कीं तो राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप होने लगा. आदित्य साहू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी तो स्वाभाविक है कि हमारा एक-एक कार्यकर्ता वह काम करेगा, जिससे डीजल पेट्रोल की बर्बादी ना हो.