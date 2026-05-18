Jharkhand Politics: जनगणना के बीच फिर गरमाया सरना धर्म कोड का मुद्दा, JMM-BJP में शुरू हुआ 'वाक युद्ध'

Politics On Sarna Religious Code: झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से सरना धर्म कोड का मुद्दा गरमा गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किए जाने की मांग की है. उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को चिट्ठी लिखी है. सीएम हेमंत सोरेन ने इसे देश के करोड़ों आदिवासियों का अस्तित्व, उनकी आस्था, संस्कृति और पहचान बताया है. सीएम के इस बयान पर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने इसे आदिवासियों को गुमराह करने की चाल बताया है, जिस पर जेएमएम ने जोरदार हमला किया है.

जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जनगणना से पहले अगर सरना धर्म कोड का कॉलम नहीं जोड़ा जाता है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी और केंद्र सरकार की मंशा क्या है. उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों की भावना बिल्कुल स्पष्ट है. जनगणना में सरना धर्मकोड का कॉलम होना चाहिए, केन्द्र सरकार को इस भावना को समझना चाहिए. जेएमएम नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांग को लेकर गंभीर है, तो जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 'SIR के लिए हम तैयार', झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कमल ठाकुर ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में कुछ लोग को लगाया गया है कि वे सरना और सनातन को एक बताने का काम करें. कांग्रेस नेता ने कहा कि जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड का कॉलम होना चाहिए. इसके अलावा आदिवासियों की गिनती भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि उनकी संख्या क्या कितनी है. कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजेपी संविधान से चलना नहीं चाहती है. राज्य सरकार सरना धर्म कोड को लेकर गंभीर है. आदिवासियों के हित का ध्यान रखना चाहिए.

उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस तरह से समाज को गुमराह किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की जब भी कोई बात होती है तो जेएमएम अपनी अलग डफली बजाना शुरु कर देती है. इसकी जो प्रक्रिया है, जो लाभ हानि है, जब समय आएगा तो सब ठीक होगा. बीजेपी नेता ने कहा कि अभी जो जनगणना हो रही उसकी सफलता पर पूरा फोकस है. भारत सरकार अपने तरीके से सारे काम करवा रही है, पर यहां हर चीज में समाज के अंदर असमंजस पैदा किया जा रहा है. समाज को गुमराह करना, निर्लज्ज राजनीति का प्रदर्शन है.