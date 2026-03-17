बोकारो में 'नारी शक्ति' का डंका: चास में पूजा कुमारी उपमहापौर और फुसरो में रेणु देवी बनीं उपाध्यक्ष

Bokaro Latest News: चास नगर निगम में वार्ड संख्या 22 की पूजा कुमारी एवं वार्ड संख्या 15 के अमर स्वर्णकार के बीच उपमहापौर पद के लिए मतदान हुआ था. दूसरी ओर, फुसरो नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में वार्ड संख्या 01 की रेणु देवी ने एक मत से जीत हासिल की.
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Bokaro News: बोकारो के चास नगर निगम में उपमहापौर और फुसरो नगर परिषद में उपाध्यक्ष का निर्वाचन मंगलवार को संपन्न हो गया. पूजा कुमारी चास नगर निगम में उपमहापौर बनीं तो फुसरो नगर परिषद में रेणु देवी ने जीत दर्ज की. नगर पालिका आम निर्वाचन, 2026 के अंतर्गत नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों के बीच उपमहापौर एवं उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ.
चास नगर निगम में वार्ड संख्या 22 की पूजा कुमारी एवं वार्ड संख्या 15 के अमर स्वर्णकार के बीच उपमहापौर पद के लिए मतदान हुआ था. कुल 35 वार्ड सदस्यों में से 33 मत वैध पाए गए, जिसमें पूजा कुमारी को 19 मत मिले तो अमर स्वर्णकार 14 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे. निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा ने पूजा कुमारी को उपमहापौर निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया.
इसके बाद नवनिर्वाचित महापौर भोलू पासवान ने उपमहापौर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. दूसरी ओर, फुसरो नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में वार्ड संख्या 01 की रेणु देवी ने एक मत से जीत हासिल की. उन्हें कुल 14 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी वार्ड संख्या 16 की रश्मि सिंह को 13 मत मिले. निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ ने रेणु देवी को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मला देवी ने उपमहापौर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
इस दौरान सभी ने विकास की बात कही. फुसरो नगर परिषद का अध्यक्ष पद SC महिला के लिए आरक्षित था, जबकि उपमहापौर और उपाध्यक्ष पद अनारक्षित होते हुए महिलाओं ने बाजी मारकर ये जता दिया कि राजनीति के खेल वो भी किसी से कम नहीं हैं.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा
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