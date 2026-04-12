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Ranchi News: फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर युवाओं से करता था ठगी, रांची पुलिस ने लिया एक्शन

Ranchi News: रांची में पुलिस ने लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर युवाओं से ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:02 AM IST

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रांची पुलिस एक्शन
रांची पुलिस एक्शन

Ranchi News: रांची में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सिटी एसपी पारस राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सटीक सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चुटिया रेलवे स्टेशन से अरविंद प्रसाद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी खुद को आर्मी अधिकारी बताकर युवाओं को फंसाता था और आर्मी भर्ती के नाम पर पैसे वसूलता था. 

डेढ़ से दो साल से सक्रिय था गिरोह
जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली, लखनऊ, रांची और बंगाल तक फैला हुआ है और पिछले डेढ़ से दो साल से सक्रिय था. ये लोग स्टेशन और मिलिट्री मूवमेंट एरिया के आसपास घूमकर नौकरी की तलाश में आए युवाओं को निशाना बनाते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आर्मी स्मार्ट कार्ड, नकली आईडी, फेक मेडिकल स्टैंप, आधार कार्ड और कई लोगों के असली दस्तावेज बरामद किए हैं. अब तक इस गिरोह के खातों में 70 से 80 लाख रुपये के लेन-देन की पुष्टि हुई है.

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लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस
प्रति व्यक्ति 5 से 6 लाख रुपये तक की डील की जाती थी, जिसमें पहले 2 से 3 लाख एडवांस लिए जाते थे और बाद में फर्जी मेडिकल और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर और पैसे वसूले जाते थे. फिलहाल मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

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