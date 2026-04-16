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रांची में आज नहीं रहेगी बिजली, इन इलाकों में होगा पावर कट

Ranchi News: रांची शहर के बड़े इलाके में गुरुवार को पावर कट होगा. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कोकर के अधीन RDSS कार्य की वजह से बिजली नहीं रहेगी. विद्युत आपूर्ति दिन के 10.30 बजे से 4.30 बजे तक बाधित रहेगी.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:10 AM IST

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रांची के कई इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली (Photo-AI)
रांची के कई इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली (Photo-AI)

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में आज यानी गुरुवार को बिजली नहीं रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कोकर के अंतर्गत RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की वजह से यह पावर कट लिया जा रहा है. रांचीवासियों के लिए यह जरूरी खबर है, जिसे पढ़ लीजिए और अपनी व्यवस्था कर लीजिए.

कब से कब तक कटेगी बिजली
बिजली विभाग के अनुसार, मरम्मत और सुधार कार्य की वजह से गुरुवार की सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी. विभाग ने लोगों से अपली किया है कि वे समय रहते अपने जरूरी काम निपटा लें.

ये इलाके रहेंगे प्रभावित
रांची में पावर कट का मुख्य असर कोकर और उसके आसपास के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. जिनमें अमेठिया नगर और सहदेव नगर, नामकुम क्षेत्र, न्यू मकचुंद टोली, चुटिया और आनंदनगर, नीचे कोचा और सिस्टर बंगला, लोवाडीह और सटे हुए इलाके हैं.

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रिपोर्ट: कामरान जलीली

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