रांची में आज नहीं रहेगी बिजली, इन इलाकों में होगा पावर कट

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में आज यानी गुरुवार को बिजली नहीं रहेगी. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कोकर के अंतर्गत RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की वजह से यह पावर कट लिया जा रहा है. रांचीवासियों के लिए यह जरूरी खबर है, जिसे पढ़ लीजिए और अपनी व्यवस्था कर लीजिए.

कब से कब तक कटेगी बिजली

बिजली विभाग के अनुसार, मरम्मत और सुधार कार्य की वजह से गुरुवार की सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी. विभाग ने लोगों से अपली किया है कि वे समय रहते अपने जरूरी काम निपटा लें.

ये इलाके रहेंगे प्रभावित

रांची में पावर कट का मुख्य असर कोकर और उसके आसपास के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. जिनमें अमेठिया नगर और सहदेव नगर, नामकुम क्षेत्र, न्यू मकचुंद टोली, चुटिया और आनंदनगर, नीचे कोचा और सिस्टर बंगला, लोवाडीह और सटे हुए इलाके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें: 'सरकार को ये कैसे पता कि लोकसभा की 850 सीट ही बढ़ेगा?' केंद्र पर फायर हो गए सीएम