/प्रणव झा हारे तो समझो गठबंधन हार गया... हेमंत सोरेन की पार्टी पर नैतिक दबाव बना रही कांग्रेस

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नबीन जायसवाल ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी की हार तय है. यह सत्तारूढ़ दलों को तय करना है कि गठबंधन हारेगा या फिर कांग्रेस हारेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कांग्रेस कभी अपने विधायकों को तेलंगाना तो कभी बेंगलुरू ले जाने की बात करती है. इसी से उनका चाल और चरित्र का पता चलता है. जायसवाल ने कहा कि जिनको अपने लोगों, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों की हार तय है.