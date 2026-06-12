/प्रणव झा हारे तो समझो गठबंधन हार गया... हेमंत सोरेन की पार्टी पर नैतिक दबाव बना रही कांग्रेस

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झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है. राज्यसभा की दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं. झामुमो ने बैजनाथ राम को, कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है तो परिमल नाथवानी बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं. कांग्रेस का कहना है कि प्रणब झा गठबंधन के उम्मीदवार हैं और अगर वे हारते हैं तो पूरा गठबंधन हारेगा. इससे गठबंधन के नेतृत्व की फजीहत होगी.
राज्यसभा चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल: राजेश ठाकुर
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का कहना है कि सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी है. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उम्मीदवार हारेंगे तो केवल कांग्रेस हारेगी. इससे पूरा गठबंधन हारेगा. इसलिए गठबन्धन के सभी विधायकों को एकजुटता दिखानी होगी. कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीता तो गठबंधन के नेतृत्व की फजीहत होगी. उन्होंने कहा कि जनता का मैंडेट सेक्युलर दलों को मिला है. ऐसे में एक पूंजीपति जीतकर जाएगा तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे.
राजेश ठाकुर ने दावा किया कि हमलोग एकजुटता से चुनाव जीतेंगे. उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं. जब भी कोई बात होती है, गठबंधन के लोग मिलकर फैसला लेते हैं. बैजनाथ राम के प्रस्तावक अगर हेमंत सोरेन बनते हैं तो कल्पना सोरेन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की प्रस्तावक बनती हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के विधायक भी प्रणव झा के प्रस्तावक बने हैं.
अगर हार हुई तो समीक्षा करेंगे: मनोज पांडे
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करनी है. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों बैजनाथ राम और प्रणव झा की जीत होगी, क्योंकि आंकड़े हमारे पास हैं. एक की भी हार हुई तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में कहां चूक हुई, इसकी समीक्षा की जाएगी.
जिनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं, उनकी हार तय: जायसवाल
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नबीन जायसवाल ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी की हार तय है. यह सत्तारूढ़ दलों को तय करना है कि गठबंधन हारेगा या फिर कांग्रेस हारेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और कांग्रेस कभी अपने विधायकों को तेलंगाना तो कभी बेंगलुरू ले जाने की बात करती है. इसी से उनका चाल और चरित्र का पता चलता है. जायसवाल ने कहा कि जिनको अपने लोगों, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों की हार तय है.