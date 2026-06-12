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प्रणव झा हारे तो समझो गठबंधन हार गया... हेमंत सोरेन की पार्टी पर नैतिक दबाव बना रही कांग्रेस

कांग्रेस नैतिकता की बात कर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है. उधर, झामुमो प्रवक्ता हार की स्थिति में समीक्षा करने की बात कर रहे हैं. इसका मतलब तो साफ है कि दोनों दलों के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 12, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:28 PM IST
प्रणव झा हारे तो समझो गठबंधन हार गया... हेमंत सोरेन की पार्टी पर नैतिक दबाव बना रही कांग्रेस
Image Credit: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है.(AI Image)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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