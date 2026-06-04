Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार

Pranav Jha: झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया. गुरुवार को यह घोषणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने की, जिसने अलग-अलग राज्यों से राज्यसभा के दो साल में होने वाले और उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मंजूर की गई लिस्ट में प्रणव झा को झारखंड से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की.

यह घोषणा झारखंड से दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव से पहले और सीट-शेयरिंग और उम्मीदवार चुनने को लेकर INDIA ब्लॉक में चल रही चर्चाओं के बीच हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि चुनाव आयोग ने 1 जून को 24 राज्यसभा सीटों के लिए दो साल में होने वाले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून है.

यह भी पढ़ें: सात मंत्रियों की कमेटी में चार भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने के पक्ष में नही