'24 घंटे में दो पैसा, नहीं तो भुगतो अंजाम', प्रिंस खान की विधायक अरूप चटर्जी को खुली धमकी

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निरसा विधायक अरूप चटर्जी को गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से फोन, ऑडियो और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी मिली है. इस संबंध में विधायक ने धनबाद के एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.
अरूप चटर्जी ने बताया कि प्रिंस खान लगातार उन्हें फोन कर रहा था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके बाद व्हाट्सएप पर ऑडियो और मैसेज भेजकर पैसे की मांग की गई और धमकी दी गई. ऑडियो में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर पैसे का इंतजाम कर लिया जाए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा. साथ ही कोयले के काम का भी जिक्र किया गया है.
विधायक ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता कर सांसद ढुलू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान के संबंधों की जांच की मांग उठाई थी. उनका कहना है कि इसके बाद उन्हें यह धमकी मिली.
अरूप चटर्जी ने जिले में कोयला चोरी, अवैध खनन और उससे जुड़े मामलों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि यदि जांच होती है तो उसमें उनका नाम भी शामिल किया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.
धमकी मिलने के बाद विधायक ने धनबाद के एसएसपी को लिखित शिकायत सौंप दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.