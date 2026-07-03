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'24 घंटे में दो पैसा, नहीं तो भुगतो अंजाम', प्रिंस खान की विधायक अरूप चटर्जी को खुली धमकी

Jharkhand News: अरूप चटर्जी ने जिले में कोयला चोरी, अवैध खनन और उससे जुड़े मामलों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि यदि जांच होती है तो उसमें उनका नाम भी शामिल किया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:35 PM IST
'24 घंटे में दो पैसा, नहीं तो भुगतो अंजाम', प्रिंस खान की विधायक अरूप चटर्जी को खुली धमकी
Image Credit: (Z News) प्रिंस खान की विधायक अरूप चटर्जी को खुली चुनौतीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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