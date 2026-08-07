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धनबाद IIT ISM के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन से मिला 'एट होम' का खास न्योता, पूरा संस्थान गौरवान्वित

प्रो. धीरज कुमार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले रिशेप्शन में शामिल होंगे. खनन तकनीक, क्रिटिकल मिनरल और स्टार्टअप इनोवेशन में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको यह सम्मान मिला है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited BySunil MIshra
Published: Aug 07, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:18 PM IST
धनबाद IIT ISM के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन से मिला 'एट होम' का खास न्योता, पूरा संस्थान गौरवान्वित
Image Credit: प्रो. धीरज कुमार, आईआईटी आईएसएम

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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