धनबाद IIT ISM के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन से मिला 'एट होम' का खास न्योता, पूरा संस्थान गौरवान्वित

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धनबाद के लिए गर्व की खबर है. आईआईटी आईएसएम धनबाद के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं TEXMiN के निदेशक प्रो. धीरज कुमार राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले 'एट होम' में शिरकत करेंगे. उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर से इस प्रतिष्ठित रिशेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. देशभर के चुनिंदा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में उनका चयन हुआ है. यह सम्मान उन्हें खनन तकनीक, क्रिटिकल मिनरल, डिजिटल माइनिंग और स्टार्टअप इनोवेशन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर उन्हें यह निमंत्रण मिला है. अखिल भारतीय स्तर पर हुई चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है.
प्रो. धीरज कुमार वर्तमान में आईआईटी (आईएसएम) में खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर, CoRE-MiN के प्रमुख और TEXMiN के निदेशक हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ, डिजिटल माइनिंग टेक्नोलॉजी और माइनिंग सेक्टर में स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिससे 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके.
प्रो. धीरज कुमार ने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और यह आमंत्रण केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संस्थान और झारखंड के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने इसे संस्थान की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण अवसर बताया. उनके अनुसार, पहली बार आईआईटी (आईएसएम) और झारखंड के किसी वैज्ञानिक को राष्ट्रपति भवन के इस प्रतिष्ठित समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है.
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आमंत्रित वैज्ञानिकों की सूची में बीआरआईसी-सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) सहित देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ प्रो. धीरज कुमार का नाम भी शामिल है. यह उपलब्धि आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के साथ-साथ पूरे झारखंड के लिए सम्मान और गौरव का विषय मानी जा रही है.