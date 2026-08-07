धनबाद IIT ISM के प्रो. धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन से मिला 'एट होम' का खास न्योता, पूरा संस्थान गौरवान्वित

धनबाद के लिए गर्व की खबर है. आईआईटी आईएसएम धनबाद के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं TEXMiN के निदेशक प्रो. धीरज कुमार राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले 'एट होम' में शिरकत करेंगे. उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर से इस प्रतिष्ठित रिशेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. देशभर के चुनिंदा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में उनका चयन हुआ है. यह सम्मान उन्हें खनन तकनीक, क्रिटिकल मिनरल, डिजिटल माइनिंग और स्टार्टअप इनोवेशन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर उन्हें यह निमंत्रण मिला है. अखिल भारतीय स्तर पर हुई चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है.