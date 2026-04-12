झारखंड में PESA एक्ट का विरोधः 'डीलिस्टिंग' की मांग पर अड़े खूंटी के आदिवासी

Khunti News: झारखंड में हाल ही में लागू किए गए संशोधित पेसा कानून (PESA एक्ट) के खिलाफ विरोध की आवाजें अब गांवों में गूंजने लगी हैं. खूंटी जिले में स्थानीय निवासियों ने खुद ही PESA एक्ट के संबंध में बनाई जा रही समितियों पर आपत्तियां उठाना शुरू कर दिया है. गांवों में असंतोष पनपने लगा है, क्योंकि वर्तमान में गठित की जा रही ग्राम सभा समितियों में पारंपरिक आदिवासी समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है. 'कर्रा' सामाजिक संगठन और आदिवासी समुदाय के सदस्य अब अपनी बात जोर-शोर से उठा रहे हैं.

रुढ़िवादी जनजातीय समूहों ने तो आंदोलन की चेतावनी भी देना शुरू कर दिया है. गांवों में स्थापित की जा रही इन समितियों का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है. ऑल इंडिया सरना समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा ने कहा कि केवल उन्हीं आदिवासी सदस्यों को हातू मुंडा बनाया जाना चाहिए जो पारंपरिक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं. यह प्रावधान 1996 के PESA अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है. निशा उरांव ने कहा कि PESA अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से सरना सोसाइटी के लिए तैयार किए गए हैं.

यह एक ऐसा समुदाय है, जिसकी जड़ें पारंपरिक आदिवासी संस्कृति में गहरी जमी हैं न कि उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है. उन्हें पदाधिकारी नियुक्त करना गलत है. ऐसे व्यक्ति धार्मिक निर्णय लेने के लिए योग्य नहीं होते. इस प्रक्रिया को हम सामाजिक विसूचीकरण (social delisting) कहते हैं. पड़हा राजा छुनकू मुंडा ने कहा कि जो लोग समाज के धार्मिक सिद्धांतों और पारंपरिक संस्कृति का पालन नहीं करते, उन्हें समुदाय की ओर से निर्णय लेने का दायित्व नहीं सौंपा जा सकता. हमारी संस्कृति और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी.

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रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार