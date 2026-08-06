/दिल्ली में छात्रों के लिए प्रदर्शन और झारखंड में चुप्पी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कहा कि दुख की बात यह है कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों को भी सरकार प्रताड़ित कर रही है. उन्हें पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही, रात में बिजली काट दी जाती है और लगातार बारिश में छात्र-छात्राएं प्लास्टिक के नीचे बैठकर अपना आंदोलन जारी रखने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस आज झारखंड मामले में पूरी तरह चुप है. जब केंद्र सरकार का मामला होता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन झारखंड में उनकी अपनी समर्थित सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है तो उनके मुंह पर ताला लग गया है. यह कांग्रेस का असली और दोहरा चेहरा है.